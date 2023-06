Randal Kolo Muani donne un énorme indice sur son avenir

Ce dimanche, Randal Kolo Muani s'est exprimé sur son avenir et sur l'intérêt du Paris Saint-Germain.

Randal Kolo Muani devrait être l'un des grands agitateurs du mercato estival 2023. Auteur de 23 buts et 17 passes décisives avec l'Eintracht Francfort pour sa première saison en Allemagne, l'international français (6 sélections, un but) attire les convoitises en Europe et notamment du côté du Paris Saint-Germain, qui cherche un attaquant pour épauler Kylian Mbappé. Mais s'il vient de la région parisienne (né à Bondy), l'ancien Nantais ne se voit pas nécessairement partir au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Kolo Muani évoque l'intérêt du PSG

Ce dimanche, l'attaquant de 24 ans s'est exprimé sur son avenir et sur l'intérêt du PSG. "Je suis à ma 3e saison en pro, j’ai besoin d’encore progresser. Moi, je prends mon temps et je ne suis pas une personne qui va se précipiter parce qu’il y a de grands clubs qui sont là. C’est flatteur que le PSG soit derrière toi et tous les autres clubs. C’est parce que tu viens de la région parisienne où tu as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG", a-t-il expliqué.

Dans la foulée, le natif de Bondy s'est exprimé sur la Premier League, où plusieurs clubs sont intéressés par sa situation. "Franchement, qui ne rêve pas de jouer en Premier League. C’est l’un des meilleurs championnats qui existe. Et c’est un rêve de gosse. Mais je ne cherche pas le grand club ou le club parfait, mais juste le club qui va me donner cette chance de pouvoir m’exprimer et avoir du temps de jeu et grandir avec ça", a-t-il ajouté.