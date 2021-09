Raiola continue de mettre le feu aux poudres à la Juventus

Dans une interview à la Rai, Raiola n’a pas manqué de parler de la Juventus et de certains dossiers chauds comme le cas De Ligt.

"Pogba peut retourner à la Juventus , mais cela dépend aussi d'eux". "La Juve doit regretter Donnarumma". Et beaucoup, beaucoup plus. L'enjeu de l'entretien que Mino Raiola a accordé aux micros de la "Rai Sport", dont un aperçu a été publié ces dernières heures et qui sera diffusé en intégralité lundi soir, est considérable.

On parle beaucoup de la Juve, car c'est à Turin que l’agent a certains de ses gros clients, à l’image de Matthijs de Ligt. Comme l'a annoncé Raiola, à la fin de la saison, il pourrait également être le protagoniste d’une association avec Alessio Romagnoli du Milan AC, à condition que le Néerlandais poursuive dans le Piémont.

"De Ligt et Romagnoli sont parmi les défenseurs les plus forts d’Europe, a déclaré Raiola, dans des propos rapportés par Tuttosport. De Ligt a un contrat, tandis que Romagnoli expire l'année prochaine. Oui, je pense qu'ils pourraient jouer ensemble l'année prochaine à la Juventus, mais attention car de Ligt pourrait aussi quitter la Juventus à la fin de la saison. C'est ainsi que fonctionne le marché."

Même s'il n'a pas une place garantie à la Juventus, ni même aux Pays-Bas après le retour de Louis van Gaal sur le banc, l'ancien joueur de l'Ajax reste un élément précieux du football européen. Raiola lui-même admet qu'il y a "beaucoup d'intérêt" pour lui.

En attendant, De Ligt lui-même se prépare au défi de la Juventus contre l'AC Milan à l'Allianz Stadium dimanche soir. Le défenseur central néerlandais n'est pas sûr de jouer, car il est en lutte avec Bonucci et Chiellini pour les deux places au sein de l'arrière-garde d'Allegri.