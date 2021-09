PSG : "Donnarumma sera le numéro un" selon Raiola

Mino Raiola est convaincu que Gianluigi Donnarumma va être installé comme titulaire au PSG.

Arrivé au PSG cet été en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma n’a pour l’instant disputé qu’un seul match avec l’équipe francilienne. Malgré son statut de champion d’Europe et meilleur gardien de la compétition, l’Italien doit patienter sur le banc. Mauricio Pochettino lui préfère Keylor Navas, comme ce fut le cas mercredi dernier contre Bruges.

La donne est-elle appelée à évoluer ? Rien n’est moins sûr. Quand il a été interrogé sur Canal+ à ce sujet en milieu de semaine, le coach argentin a affirmé que rien n’était figé : « Ce sont deux grands portiers et malheureusement il ne peut y avoir qu’un seul sur le terrain jusqu’à ce qu’on change les règles du football. A chaque occasion on verra qui jouera, mais c’est juste une question de choix ».

Leonardo, le directeur sportif, a aussi eu à s’exprimer sur le sujet. Le Brésilien n’a pas été trop disert, se réjouissant simplement du fait qu’il y ait deux grands portiers au sein du club. « Aujourd’hui, on a de la concurrence partout. On doit les gérer, parler, mais tout est clair pour tout le monde. Ils sont à la disposition de l’équipe et c’est le coach qui va décider. Il faut trouver l’équilibre pour qu’ils acceptent sans pour autant ne rien dire, et ce afin d’avoir une vraie compétitivité », avait-il déclaré.

« Il n’y a pas de compétition avec Navas »

Pour l’instant, Donnarumma ne s’est pas trop plaint de son statut au PSG. Est-ce parce qu’il est convaincu qu’il passera devant Navas à un moment à un autre ? Si l’on se fie aux propos tenus par Mino Raiola à Rai Sport, c’est effectivement le cas. « Il n’y a pas de concurrence avec Navas. Gigio sera le numéro un », a clamé le célèbre agent.

Une titularisation de l’international transalpin contre Lyon, dimanche lors du choc de la 6e journée de Ligue 1, ne pourra que conforter Raiola dans son optimisme à propos de son poulain. En revanche, si c’est le statu quo, on pourra se demander si les déclarations qu’il a tenues ne sont que de simples paroles en l’air.

Raiola s’est aussi exprimé à propos de la rupture avec l’AC Milan. Pour lui, elle était inévitable. « Je suis désolé pour la façon dont Donnarumma a été traité à Milan. Et je pense que la Juventus regrette de ne pas l’avoir signé », a conclu l’agent.