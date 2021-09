Pogba a "toujours la Juventus dans son cœur" d’après Raiola

Mino Raiola a laissé suggérer qu'un come-back de Paul Pogba chez les Bianconeri reste tout à fait possible.

Mino Raiola vient d'affirmer que son client Paul Pogba pourrait faire un retour sensationnel à la Juventus l'été prochain.

Le contrat de Pogba avec Manchester United devrait expirer à la fin de la saison en cours et l'international français ne s'est pas encore entendu avec ses dirigeants anglais pour un nouveau bail. Son agent a donc déclaré qu'il pourrait retourner à la Juve, là où il s'était grandement fait remarquer entre 2012 et 2016.

"Il y a une chance pour que Pogba revienne à la Juventus"

"Paul Pogba est en fin de contrat en juin, nous parlerons donc avec Manchester et nous verrons ce qui se passera, a déclaré le célèbre agent à Rai Sport. Turin est toujours dans son cœur. Il y a une chance que Pogba revienne à la Juventus, mais cela dépend aussi de la Juventus".

Par le passé, Raiola a conseillé à maintes reprises au milieu français de changer d'air, notamment en décembre 2020 lorsqu'il a lâché: "C'est fini pour Paul Pogba à Manchester United". A cette époque, les relations étaient au plus mal avec le board des Red Devils et un divorce semblait inéluctable. "Paul n'est pas satisfait de Man Utd car il n'est plus en mesure de s'exprimer comme il le voudrait et comme il le devrait. Paul a besoin d'une nouvelle équipe, d'un changement d'air", avait-il ajouté.

La Pioche s'est depuis refait une belle santé. Actuellement, il est en pleine forme. Depuis l'entame de la saison en cours, il a déjà distillé sept passes décisives en seulement quatre matches joués de championnat. Jamais un joueur n'avait fait aussi bien dans cette prestigieuse ligue. Un rendement retrouvé et qui, couplé aux efforts faits par le club durant le mercato, l'inciteraient désormais à s'inscrire dans la durée du côté d'Old Trafford.