Qui remportera le Ballon d'Or 2019 ? Van Dijk, Messi, Ronaldo et les favoris, les outsiders et les dernières cotes

Le défenseur central de Liverpool est le favori pour remporter le Ballon d'Or devant la star du FC Barcelone et l'attaquant portugais de la Juventus.

En remportant le Ballon d'Or en 2018, Luka Modric a brisé la domination de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au Ballon d'Or au cours des 10 dernières années, mais est-ce que ce sera pour de bon?



Cristiano Ronaldo et Messi ont chacun remporté cinq victoires, mais ils font toujours partie des favoris pour remporter cette épreuve cette année encore. Une autre surprise pourrait survenir avec la star de et des , Virgil van Dijk, vainqueur du prix du meilleur joueur de la saison en , et figure incontournable de Liverpool dans sa campagne réussie en .

La saison 2018-1919 a mis un terme à la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en , après que l'international portugais a quitté le pour la lors du mercato estival, et les pronostics pour le prix Ballon d'Or semblaient reposer sur le vainqueur de la Ligue des champions. Messi et Ronaldo avaient tous deux déclaré que leur objectif principal de la saison était de remporter la C1. L'Argentin l'avait déclaré lui-même dans son discours de capitaine avant la saison. Ronaldo avait été acheté par la Juventus pour les guider vers la gloire en Europe - mais leurs espoirs ont été déchu et ils ont respectivement connu des saisons décevantes malgré leurs sacres en championnat.

Goal se penche sur les favoris pour remporter le trophée en décembre, ainsi que sur les outsiders pour gagner le prix.

Les favoris pour remporter le Ballon d'Or 2019

En tant que champion d'Europe, Liverpool a fait du défenseur central Van Dijk le favori (avec une cote de 4/6 selon les bookmakers britanniques) pour être couronné Ballon d'Or cette année devant Messi et Ronaldo.

La star néerlandaise a joué un rôle déterminant dans la victoire en Ligue des champions de Liverpool cette année et a bien sûr joué un rôle crucial lors de la victoire 4-0 contre Barcelone en demi-finale retour à Anfiled. La seule chose qui pourrait le contrarier, cependant, est le fait que le Ballon d'Or est très rarement attribué à un défenseur central, Fabio Cannavaro étant le dernier défenseur à avoir remporté le Ballon d'Or en 2006 après avoir remporté la Coupe du Monde avec l' et décroché le titre de sous les couleurs de la Juventus.

Van Dijk a manqué la victoire en Ligue des Nations, et sa défaite face au en finale pourrait également être préjudiciable.

Lionel Messi est un des favoris pour remporter son sixième Ballon d'Or avec une cote de 11/10, malgré sa défaite en Ligue des champions et en Copa del Rey et avec uniquement son sacre en avec Barcelone. Il a cependant remporté le Soulier d'Or européen avec 36 buts et un succès avec l' cet été en Copa America lui donnerait un sérieux coup de pouce.



La meilleure chance de la star barcelonaise pour remporter à nouveau le Ballon d'Or sera s'il emmène l'Argentine loin dans le tournoi sud-américain, qui est possiblement considérée comme son dernier avec l'Albiceleste. S'il est capable de remporter son premier trophée majeur avec son pays, il sera probablement le favori du classement devant Van Dijk.



La star de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a connu une saison aussi décevante sur le plan personnel, ayant terminé la saison en tant que meilleur buteur de son club, mais pas de la ,. Ce qui ne l'empêche pas de posséder une cote de 16/1 pour remporter le Ballon d'Or pour la sixième fois. L'attaquant portugais, comme Messi, a remporté le titre de champion, mais l'absence de la Ligue des champions parmi ses titres remportés pourrait aussi nuire à ses chances. Mais Ronaldo, a mené son pays à la victoire en Ligue des Nations, et cela pourrait le remettre dans la course devant son rival argentin.

Mohamed Salah a une chance de 18/1 de remporter son premier Ballon d'Or, également à la suite de son succès en Ligue des champions avec Liverpool. L'international égyptien a terminé la saison en Premier League en tant que vainqueur du Soulier d'Or (le titre de meilleur buteur), à égalité avec Sadio Mane et Pierre-Emerick Aubameyang.

Les critiques diront que sa deuxième saison à Anfield n’a pas été aussi réussie que sa première ; il a marqué 27 buts contre 44 buts lors de sa première saison, mais gagner la Ligue des champions pourrait faire la différence. Un succès avec l’Égypte en Coupe d’Afrique des Nations cet été devrait également contribuer à augmenter ses chances.

Les outsiders pour le Ballon d'Or 2019

De même, le coéquipier de Mohamed Salah à Liverpool, Sadio Mane, est dans le même bateau et a une cote de 25/1 pour remporter le Ballon d'Or. Lui aussi bénéficiera de la victoire en Ligue des champions, ainsi que d'une autre saison impressionnante avec les Reds. Si le se démarque à la CAN, il aura de meilleures chances de gagner.



Raheem Sterling est également listé avec une cote de 25/1 pour remporter le Ballon d'Or, avec Eden Hazard et Kylian Mbappe. L'ailier de a réussi le triplé national sous Pep Guardiola et a connu une saison incroyable. Il a également été capitaine de l'équipe anglaise pour la première fois alors que les Three Lions ont obtenu la troisième place en Ligue des Nations.

Hazard était l’un des joueurs les plus remarquables de lors de sa dernière saison au club et a guidé son équipe en , la troisième place de Premier League et finaliste de la finale de la Carabao Cup.

Il a été récompensé pour son impressionnante campagne pour Chelsea avec un transfert d'au moins 100 millions d'euros vers le Real Madrid cet été, mais il pourrait encore s'agir d'une autre saison ou deux jusqu'à ce que Hazard apparaisse comme un véritable prétendant au Ballon d'Or - en fonction de sa performance avec la Casa Blanca.

La star du et de la , Kylian Mbappé, est un autre favori du Ballon d'Or un an après sa victoire en Coupe du Monde. L'échec de son club en Ligue des champions - éliminé par en huitièmes de finale - pourrait affecter ses chances. Il a terminé la saison nationale en tant que meilleur buteur de , mais a également perdu en .

Gabriel Jesus a une cote de 50/1 pour remporter le Ballon d'Or après avoir remporté la Premier League, la et la Carabao Cup avec Manchester City.

Le gardien de et de la France, Hugo Lloris, a une cote de 66/1, mais il reste un outsider sans équivoque, après avoir perdu la finale de la Ligue des champions contre Liverpool et terminant à la quatrième place en Premier League.



Le gardien de Liverpool et du , Alisson, ont également une cote de 66/1, après avoir remporté la C1 lors de sa première saison avec les Reds et remporté le Golden Glove 2018-2019. Il a également été le premier gardien de but à garder sa cage inviolée dans une finale de l'UCL depuis 2010.

La superstar de Manchester City, Sergio Aguero, a semblé prétendre pouvoir pousser pour avoir sa chance et est également coté à 50/1 après sa saison impressionnante pour son club, battant le record d'Alan Shearer du plus grand nombre de coup du chapeau pour une équipe de Premier League.

Les joueurs comme Mario Mandzukic et Gonzalo Higuain sont des outsiders lointains, cotés à 80/1, tandis que des joueurs tels que Willian, Angel Di Maria, James Rodriguez et Romelu Lukaku sont tous cotés à 100/1.



Neymar n'est pas considéré comme un candidat sérieux, lui aussi coté à 100/1, après une saison décevante avec le PSG, où il a passé la majeure partie de la campagne à l'écart et va rater l'intégralité de la campagne de Copa America avec le Brésil à cause d'une nouvelle blessure.

Antoine Griezmann a une chance de gagner qui s'élève à 250/1 alors qu'il a annoncé qu'il quitterait l'Atletico Madrid cet été, après avoir terminé troisième des votes de l'année dernière.

Les précédents vainqueurs du Ballon d'Or

Modric est le dernier vainqueur du Ballon d'Or, rompant le partage entre Messi et Ronaldo des 10 dernières années. Ronaldo a terminé à la deuxième place et Griezmann à la troisième place