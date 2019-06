Le Real Madrid va finaliser le transfert d'Eden Hazard cette semaine

Le Real Madrid a envoyé un représentant à Londres pour finaliser le transfert d'Eden Hazard, qui devrait être annoncé cette semaine.

Le a envoyé un représentant à Londres pour rencontrer la directrice générale de , Marina Granovskaia, afin de régler les derniers détails pour le transfert d'Eden Hazard. Les négociations au sujet du Belge ont commencé il y a plusieurs mois, mais l'affaire devrait se conclure cette semaine, sauf retournement de situation.



Le scénario idéal de Chelsea serait une vente de 130 millions d'euros, là où le club madrilène espérait au départ trouver un accord autour de 100 millions d'euros. Des sources proches des discussions en cours estiment qu'un accord pourrait être conclu autour de 120 millions d'euros pour mettre fin au feuilleton.



Hazard a déjà annoncé son départ après une finale de en guise d'adieu, où il s'est distingué par un doublé et une passe décisive, contre (4-1). "J'ai déjà pris ma décision et maintenant j'attends les deux clubs", a déclaré le Belge mercredi au stade olympique de Bakou. "Je pense que c'est un au revoir, mais dans le football, on ne sait jamais".



Le Belge, dont le contrat expire en 2020, a rejeté toutes les propositions de prolongation de son board.





Hazard tient également à faire la connaissance de Zinedine Zidane, qui l'a souvent encensé dans la presse ces dernières années et n'a jamais caché son affection pour lui. Les deux clubs travaillent également sur le calendrier de l'accord, Madrid souhaitant que l'annonce ait un impact maximal.



Pendant ce temps, Chelsea poursuit ses négociations pour le transfert définitif de Mateo Kovacic et verra Maurizio Sarri quitter le club pour la . Madrid a tenté d’inclure Kovacic, mais Chelsea souhaite dissocier ce dossier du feuilleton Hazard.