Portugal - Pays-Bas 1-0, le Portugal remporte la première Ligue des Nations

Grâce à un but de Gonçalo Guedes, le Portugal s'est défait des Pays-Bas et validé la conquête de sa première Ligue des Nations.

Finale de la Ligue des Nations

– : 1-0

But : Guedes (60e)

Trois ans après avoir remporté l'Euro, le Portugal de Cristiano Ronaldo a glané ce dimanche un autre trophée continental. Les Lusitaniens ont conquis la première édition de la Ligue des Nations. Un succès assuré au prix d'un parcours sans-faute, et aussi d'une finale bien maitrisée face aux Pays-Bas. Les hommes de Fernando Santos ont su très bien contrecarrer les plans des Oranje, prendre les devants à la marque à un moment clé et ravir ensuite tous leurs supporters.



La @selecaoportugal s'offre la #NationsLeague!





Victoire 1-0 en finale sur les Pays-Bas



Trois ans après l'EURO, la Seleçao toujours au sommet du foot européen! @Ronaldo_France meilleur buteur



pic.twitter.com/vGvltV0gCs — UEFA Nations League (@EURO2020) 9 juin 2019

La différence dans ce match ne s'est faite que sur un seul but. Il a été inscrit par Gonçalo Guedes un quart d'heure après la reprise. L'ancien Parisien a fait mouche d'une frappe rasante à l'entrée de la surface suite à un service de Bernardo Silva.

Il y a eu d'autres opportunités en faveur des locaux, notamment durant le premier acte, mais elles n'ont rien donné. José Fonté a placé une tête cadrée à la 29e, que Jasper Cillessen, a habilement neutralisée. Puis, c'est Bruno Fernandes (30e) qui est venu buter dans la foulée sur le dernier rempart de l' . Au final, il serait donc difficile de reprocher aux Portugais d'avoir joué les petits bras ou calculé, comme ils savent si bien le faire lors des grands matches à enjeux. Les chiffres du premier acte ont même traduit une nette mainmise de leur part.

Des Oranje sans jus

Le second acte fut un peu plus équilibré. Car une fois dos au mur, les Néerlandais n'avaient d'autres alternatives que de se rebiffer pour éviter la défaite. Ils l'ont fait, mais plutôt timidement, ne se créant qu'une seule opportunité franche, à savoir une tête de Memphis Depay (65e). Rui Patricio l'a stoppée aisément.

Malgré les incorporations de Quincy Promes, de Van De Beek et de Luuk De Jong, les hommes de Koeman n'ont pas été capables de bousculer leurs hôtes. Les efforts déployés trois jours plus tôt contre les Three Lions en demi-finale ont fini par peser, même si le mérite revient avant tout à la Selecçao. Avoir su réussir là où l' , la et l' ont toutes échoué est une belle performance et donne encore un plus de valeur à ce triomphe.

Au final, et devant son public de l'Estadio Dragao, le Portugal a donc fini par soulever son deuxième trophée international en l'espace de trois ans. Pas si mal pour une sélection qui n'avaient rien gagné de notable auparavant. C'est aussi un nouveau titre pour Cristiano Ronaldo, qui enrichit son palmarès avec une nouvelle ligne et revient en force, à travers notamment son triplé en demi-finale, dans la course au Ballon d'Or.