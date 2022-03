Qui détient Manchester United et qui est la famille Glazer ?

Manchester United est l'un des clubs les plus riches du sport mondial et l'un des plus prospères de l'histoire du football.

Avec un record de 20 titres de champion et trois victoires en Ligue des champions, les Red Devils restent l'un des clubs les plus populaires et les plus "bankables" du monde du football, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain ces dernières années.

Mais la propriété du club est un sujet très controversé. Les responsables actuels d'United, les Glazers, étant impopulaires auprès de nombreux fans.

Des rumeurs de rachat circulent régulièrement, et le très médiatisé FC United of Manchester a été fondé pour protester contre le rachat par la famille américaine.

Mais qui sont les Glazers, comment sont-ils devenus propriétaires de Manchester United et pourquoi divisent-ils autant ? Goal vous explique tout.

Qui est propriétaire de Manchester United ?

Getty Images

Manchester United est actuellement détenu par les six fils de l'ancien propriétaire défunt Malcolm Glazer : Avram, Joel, Kevin, Bryan, Darcie et Edward Glazer.

Malcolm Glazer a pris une participation majoritaire dans le club en 2005 par le biais de la société d'investissement Red Football Ltd.

Lorsqu'il est décédé en mai 2014 après une longue maladie consécutive à un accident vasculaire cérébral, la participation majoritaire de 90 % qu'il détenait a été répartie à parts égales entre ses six fils.

Joel et Avram étaient en charge de la gestion quotidienne du club depuis l'attaque cérébrale de leur père en avril 2006. Ils sont désormais coprésidents, tandis que Kevin, Bryan, Darcie et Edward occupent des postes de directeurs.

En mars 2021, Avram Glazer a mis en vente des actions d'une valeur de 70 millions de livres sterling (97 millions de dollars).

Comment les Glazers ont-ils gagné leur argent ?

La richesse des Glazers provient de leurs vastes intérêts immobiliers, qui leur ont permis de se lancer dans le sport.

Malcolm Glazer est né de parents lituaniens à Rochester, dans l'État de New York, en 1928 ; il est le cinquième de sept enfants.

À la mort de son père, alors qu'il était adolescent, Glazer a aidé à subvenir aux besoins de sa famille en vendant des montres au porte-à-porte. Il finit par acheter la concession de réparation de montres de la base aérienne de Sampson, près de New York, pour en faire une entreprise prospère et se lancer dans l'immobilier.

Initialement propriétaire de petites maisons à Rochester, Glazer a élargi son portefeuille pour y inclure des banques, des établissements de santé, des stations de télévision, etc.

Il a été surnommé "slumlord" (propriétaire de taudis) après que sa société holding, First Allied Corporation, a été accusée par les habitants d'ajouter des frais supplémentaires illégaux aux loyers des parcs à roulottes.

Le premier pas de Glazer dans le domaine du sport a été de racheter les Tampa Bay Buccaneers, une équipe de la NFL, à la mort de l'ancien propriétaire Hugh Culverhouse en 1995, pour la somme record de 192 millions de dollars.

L'équipe était en grande partie dirigée par les fils de Glazer, Joel, Bryan et Edward.

Quand et comment les Glazers ont-ils pris le contrôle de Manchester United ?

Sur les conseils de ses fils, Malcolm Glazer a commencé à accumuler des actions de Manchester United en 2003, et a pris la pleine possession du club à la fin de 2005.

En mars 2003, il a dépensé environ 9 millions de livres sterling (4,7 millions de dollars) pour ses premiers 2,9% - un chiffre qui est passé à près de 30% à la fin de l'année suivante.

En 2004, les hommes d'affaires John Magnier et J. P. McManus se sont brouillés avec l'ancien manager de United, Sir Alex Ferguson.

Ils possédaient 28,7 % des actions du club et avaient également investi dans le cheval de course irlandais "Rock of Gibraltar" avec Ferguson.

Une dispute sur les droits d'élevage a conduit les hommes d'affaires à vouloir se retirer du club, et Glazer a racheté leurs parts en mai 2005. Ce qui lui permet d'en détenir environ 57 %, soit bien plus que le seuil de 30 % à partir duquel il doit lancer une offre publique d'achat.

Lorsque Glazer a pris le contrôle de 75 % des actions du club en quelques jours, il a pu retirer la société de la bourse, et Red Football Ltd a pris 98 % des parts en un mois, obligeant les 2 % restants à se retirer.

Ed Woodward, qui est devenu le vice-président exécutif du club, a été fortement impliqué en tant que conseiller dans l'opération, et a été recruté par les Glazers dans un rôle de "planification financière" au club peu après.

Pourquoi Manchester United est-il si endetté ?

Manchester United n'était pas endetté lorsque les Glazers ont pris le contrôle du club en 2005, mais l'opération de rachat conseillée par Woodward aurait grevé le club de plus de 500 millions de livres (920 millions de dollars) de dettes.

Malcolm Glazer a financé une grande partie de la reprise par des prêts, en utilisant un "plan de rachat à effet de levier" plutôt que leur propre argent, au grand dam de leurs fans.

Il s'agit d'emprunter de l'argent contre un actif futur pour acheter ledit actif, ce qui, dans ce cas, entraîne des paiements d'intérêts de plus de 60 millions de livres (110 millions de dollars) par an.

Au cours des années qui ont suivi, il a été largement rapporté que le rachat a coûté au club plus d'un milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars) en intérêts et autres frais.

Fin 2020, la dette du club avait augmenté de 133 % pour atteindre 474 millions de livres sterling (618 millions de dollars), les revenus ayant été fortement affectés par la pandémie de Covid-19.

L'enregistrement fiscal de la société a été déplacé d'Old Trafford aux îles Caïmans en 2012, et le club verse un dividende annuel, dont la majeure partie revient aux Glazers, depuis 2015.

Les dividendes publiés dans les comptes 2018-19 du club s'élèvent à 23 millions de livres (30 millions de dollars). Environ 18 millions de livres (24 millions de dollars) de ce montant auraient été répartis entre les six frères et sœurs Glazer.

Grâce notamment aux contrats commerciaux énormes et variés signés sous l'ère Glazer, les revenus du club ont plus que doublé depuis 2005 et United a été désigné comme le troisième club de football le plus précieux du monde par Forbes 2020. Ils se sont également placés en quatrième position du classement Deloitte Football Money League en 2021, seuls le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich les devançant.

Quelqu'un d'autre a-t-il tenté de racheter Manchester United ?

Avant la reprise par les Glazers en 2005, le magnat des médias Rupert Murdoch avait tenté de racheter le club en 1999, son offre de 623 millions de livres (1 milliard de dollars) ayant été acceptée par le conseil d'administration de Manchester United.

Cependant, le rachat a finalement été bloqué par la Commission des monopoles et des fusions du gouvernement, en raison d'un conflit d'intérêts potentiel avec les investissements de Murdoch dans les médias sportifs.

Lorsque Magnier et McManus ont cherché à vendre la participation de 28,7 % finalement achetée par les Glazers, l'une des parties intéressées aurait été l'ancien dictateur libyen, le colonel Muammar al-Kadhafi.

Mehmet Dalman, impliqué dans l'éventuel rachat par les Glazers, a affirmé avoir été convoqué en Libye en 2004 et a déclaré plus tard au Sunday Times que le colonel Kadhafi avait été "à deux doigts" de conclure l'affaire.

Le Manchester United Supporters' Trust (MUST) cherche à rendre la propriété du club aux supporters depuis 2005, et a failli le faire en 2010. Le rôle des Glazers dans l'abandon des plans de Super League en 2021 a conduit à des appels renouvelés de MUST pour un changement de propriété, un modèle 50+1 étant avancé comme une alternative.

Un groupe de riches supporters de United, surnommé les "Red Knights", a discuté avec eux d'une offre de rachat, mais l'opération a finalement échoué car le groupe a refusé de répondre à l'évaluation des Glazers. Lord Jim O'Neill et Sir Paul Marshall faisaient partie de ce groupe et sont revenus sur la scène en 2021 pour soutenir l'idée d'un modèle 50+1.

En 2019, le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Bin Salman aurait été impliqué dans une série de tentatives de rachat, il serait prêt à payer 3 milliards de livres sterling (4 milliards de dollars) pour le club. En réponse aux rumeurs, Woodward a déclaré au fanzine du club United We Stand que les Glazers sont "dans le long terme" et qu'ils ne prévoient pas de vendre le club.