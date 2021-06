Quelle tactique pour le FC Barcelone avec Sergio Aguero ?

L'Argentin s'intègre dans n'importe quel système, en tant que neuf pur et aussi à côté de Leo Messi dans un système à deux attaquants.

Ronald Koeman a demandé un avant-centre toute la saison. Un neuf titulaire qui aiderait l'équipe et améliorerait les capacités de l'équipe à faire la différence dans les matches. Jusqu'à présent, le seul attaquant des Blaugrana était Martin Braithwaite, signé en janvier 2020 pour être la doublure d'un Luis Suárez avec des problèmes de genou. Mais le Danois n'a pas réussi à convaincre et remplir les fonctions que voulaient les techniciens Quique Setién et, plus tard, Koeman lui-même. "Il y a deux positions dans l'équipe qu'il serait bon que nous renforcions, à savoir le défenseur central et le numéro neuf, cela nous aiderait à avoir une alternative de plus", a admis l'entraîneur néerlandais en octobre.

Cette semaine, le Barça a accédé aux demandes de l'entraîneur. Il a signé le défenseur central catalan, Eric Garcia, et l'avant-centre Sergio "Kun" Agüero, un neuf avec une carrière incontestable et d'excellentes performances au cours des quinze dernières années, au cours desquelles il a porté les maillots de l'Atlético de Madrid et de Manchester City. Au cours de la dernière saison, il a eu des problèmes de ménisque et n'a pu jouer que 11 matchs, mais depuis son arrivée en Angleterre en 2011, il a presque tout joué et a marqué plus de 25 buts par an. Jambes puissantes, avec un bas du corps enviable, le « Kun » débarque à Barcelone pour devenir le compagnon de Lionel Messi si le capitaine décide enfin de renouveler son contrat. Agüero lui-même a avoué qu'il "pense que Messi va continuer".

La chose intéressante maintenant sera de savoir quel système Ronald Koeman utilisera pour la saison prochaine, au cas où l'entraîneur néerlandais continuerait à être sur le banc des Blaugrana comme l'a laissé entendre le président Joan Laporta lors d'une conférence de presse. L'entraîneur de Zaandam a commencé sa carrière au Camp Nou avec un 4-2-3-1, le modèle qu'il avait déjà utilisé à Everton et avec les Pays-Bas. Mais les mauvais résultats et les mauvaises performances de l'équipe lui ont fait repenser l'organisation de l'équipe. Il est passé du 4-2-3-1 au 4-3-3, mais le groupe n'a pas brillé non plus, ce qui s'est finalement produit avec le 3-5-2 appliqué à la mi-saison. L'amélioration était évidente, les résultats sont arrivés, le jeu s'est amélioré et Barcelone a réduit l'écart en Liga avec l'Atlético de Madrid et a fini par soulever la Copa del Rey contre l'Athletic Bilbao.

Malgré cela, la dernière ligne droite de la saison a été désastreuse. Plusieurs graves erreurs de défense et un effondrement dans la circulation du ballon ont fait douter à nouveau l'entraîneur, qui dans certains matchs a corrigé cela en revenant en 4-3-3. Le ‘Kun’ Agüero peut jouer dans n’importe lequel de ces systèmes. Dans le 4-2-3-1, comme seul attaquant et avec Messi dans le dos, bien que cette formation puisse pratiquement être écartée en raison du manque d'efficacité que Koeman a obtenu au début de l'année dernière. Mais en 4-3-3 et 3-5-2, l'attaquant argentin n'aurait aucun problème à jouer son jeu. En fait, il a joué dans les deux systèmes, en tant à Manchester City et avec un coéquipier à ses côtés dans l'équipe nationale argentine. Le « Kun » se comporte bien seul ou accompagné, et encore plus si son partenaire est Leo Messi.

Le 4-3-3 et le 3-5-2 en ballotage

Avec un 4-3-3

Avec le 4-3-3, le seul doute qui est généré est dans l'aile gauche. Il semble clair que Koeman continuera à s'appuyer sur le milieu de terrain formé par Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Pedri González. Tous les trois ont réalisé une bonne performance lors de la saison 2020-21 et rien n'indique qu'ils seront remplacés, à moins que Busquets ne décide de partir après avoir discuté de son rôle avec le président Laporta. Si rien ne change, le doute vient dans la zone gauche de l'attaque. En partant de la droite mais avec une position totalement libre sera Leo Messi, le « Kun » serait la pointe et, à gauche, une position est ouverte pour trois joueurs : Ansu Fati, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. On verra si tous les trois seront là à la rentrée ou si l'un d'eux quitte le club.

Avec un 3-5-2

On revient avec le même milieu de terrain. Busquets, De Jong et Pedri sont dans l'entrejeu, aidés sur les ailes des ailiers offensifs Sergiño Dest et Jordi Alba. Les deux peuvent avoir des remplaçants, mais ce qui ne change pas, c'est la zone médiane. Avec ce système, il y aurait deux places en plus, qui au cours de cette saison ont été occupées par Messi et un Français (Griezmann ou Dembélé). L'Argentin a été indiscutable, tandis que son association a alterné entre Dembélé et Griezmann. Avec l'arrivée d'Agüero, il semble clair que si Koeman opte pour la composition à trois centraux, les deux attaquants seront les internationaux argentins. Reste à savoir si le Barça signera un autre neuf, un attaquant qui arrive au Camp Nou pour être titulaire et pour garder 'Kun' comme deuxième alternative en attaque.