FC Barcelone, Aguero heureux de réaliser un rêve d'enfant

L'attaquant argentin espère jouer aux côtés de Lionel Messi au Camp Nou après avoir signé un contrat de deux ans avec le club.

Sergio Aguero dit qu'il a voulu rejoindre le FC Barcelone depuis qu'il était enfant et n'a pas hésité à accepter l'offre du club blaugrana. L'international argentin était lié à un transfert vers le Camp Nou pendant des mois avant de signer un contrat avec le club lundi après avoir quitté Manchester City au terme de son contrat. L'attaquant affirme que son rêve depuis l'âge de 14 ans est de rejoindre le Barça et qu'il est ravi de faire son retour en Espagne.

"Je suis très heureux, je vais essayer de faire de mon mieux pour le club, aider l'équipe à gagner des choses importantes. C'est une immense joie", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse après sa signature en tant que joueur du FC Barcelone. "Pour moi, le Barça a toujours été la meilleure équipe du monde et Leo Messi est également là. J'ai dit au président Joan Laporta avant cela, quand j'étais enfant, j'ai dit: 'Un jour, ils me remarqueront sûrement.' Et me voilà".

"Je ne l'imaginais pas, mais n'importe qui court pour signer pour le Barça. Quand le Barça a posé des questions sur moi, je n'ai même pas hésité. J'ai dit à mon agent que je ne voulais pas qu'il parle à une autre équipe, seulement au Barça. Ce fut une immense joie quand ils ont contacté mon agent. Cela m'intéresse depuis l'âge de 14 ans", a ajouté le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City.

Aguero jouera-t-il avec Messi ?

L'arrivée du joueur de 32 ans au Camp Nou pourrait lui permettre de jouer aux côtés de son compatriote Lionel Messi, qui est également l'un de ses plus proches ami. Les deux hommes n'ont jamais caché leur désir commun de jouer ensemble en club. Mais le sextuple vainqueur du Ballon d'Or pourrait encore quitter le club cet été au terme de son contrat. Néanmoins, Aguero espère que Messi décide de rester et est optimiste quant aux chances que cela se produise.

"Nous espérons jouer ensemble, bien sûr. Mais nous négocions depuis longtemps, ce sont des décisions que Leo prendra avec le club. Ce sera un plaisir et une fierté de jouer ensemble. Je le connais depuis longtemps et je pense qu'il restera. Je parle à Messi tous les jours, dans le dernier message, il m'a félicité. Nous nous connaissons depuis longtemps et pour moi, jouer maintenant et m'entraîner avec lui tous les jours va être beaucoup plus facile", a conclu l'Argentin.

L'ancienne star de l'Atletico Madrid a signé un contrat qui court jusqu'à l'été 2023. Le club blaugrana a fixé sa clause libératoire à 100 millions d'euros. Après une saison tronquée par les blessures, Sergio Aguero va vouloir retrouver une seconde jeunesse en Catalogne, dans un championnat qu'il connaît à merveille lui qui s'était révélé aux yeux de l'Europe sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Nul doute que la perspective de voir Aguero et Messi jouer ensemble doit faire saliver les supporters blaugranas.