Quel sera l’adversaire de la France en 8es de finale de la Coupe du Monde ?

Victorieuse du Danemark ce samedi, la France est déjà assurée de disputer les 8es du Mondial. Mais face à quel adversaire ?

Contrat rempli pour l’équipe de France. En battant ce samedi le Danemark (2-1) quatre jours après son succès contre l’Australie (4-1), la sélection de Didier Deschamps a validé son ticket pour le prochain tour. Elle peut déjà se projeter vers la phase à élimination directe du tournoi, en surveillant ses potentiels adversaires.

En effet, les champions du monde en titre peuvent déjà commencer à préparer leur 8e de finale. Ils vont scruter avec attention les équipes du Groupe D de l’épreuve, puisque c’est de cette poule-là que sera issu leur futur opposant.

La France est-elle assurée de finir en tête de son groupe ?

Mathématiquement, pas encore. Mais, virtuellement, on peut dire que c’est le cas. Il faudrait un scénario catastrophe lors de la 3e journée pour que les Tricolores reculent à la 2e place. Un revers avec plusieurs buts concédés contre la Tunisie, couplé à un large succès de l’Australie contre le Danemark les verrait abandonner leur leadership. Même Didier Deschamps, pourtant très prudent d’habitude, ne croyait pas trop à cette hypothèse après le match gagné contre le Danemark. « Nous, on a 6 points. C’est l’idéal, on est surs d’être qualifiés. On va apprécier cela. Ca amené de la tranquillité et de l’assurance d’être qualifié, et de bonnes chances d’être 1e. On est dans la position idéale. Le 1er objectif est atteint, ce n’est jamais évident », a-t-il déclaré.

Qui affrontera la France en 8es ?

Si on prend la photographie du moment, et avant la dernière journée de la phase des groupes, c’est l’Argentine qui est le prochain adversaire de la bande à Deschamps. Mais, la situation est bien sûr susceptible d’évoluer.

La certitude pour l’instant est que toutes les équipes du Groupe B sont encore en mesure de se dresser sur le chemin des Bleus. Aucune sélection n’est encore éliminée et aucune n’est encore qualifiée.

L’Argentine sera adversaire de la France si…

En supposant bien sûr que les Tricolores gardent leur 1e place, il y aura un France – Argentine comme en 2018 si jamais l’Albiceleste se maintient à cette position. Cela voudra dire qu’il y aura un statu quo dans le classement du groupe D à l’issue des matches du Groupe D. Il faudra que beaucoup de scénarios se vérifient pour que ça soit le cas.

L’équipe de Scaloni devra, par exemple, faire match nul contre la Pologne et espérer qu’il n’y ait pas un succès de l’Arabie Saoudite dans l’autre partie. Ou qu’ils s’inclinent et que le Mexique l’emporte mais par moins de trois buts d’écart.

Les Argentins peuvent aussi finir seconds en gagnant. Il faudrait pour cela que l’Arabie Saoudite gagne le Mexique et avec une différence de buts importante (avec + 3 buts que l’Argentine dans son match).

La Pologne sera adversaire de la France si

La Pologne pourrait aussi être l’adversaire de la France, ce qui rappellera le match de classement du Mondial 1982. Si les Aigles s’inclinent contre l’Argentine, et que dans l’autre match il n’y a pas de succès saoudien ou de large victoire mexicaine alors Lewandowski et sa bande seront 2e. Un autre scénario les verrait finir 2es. Ils font match nul contre l’Argentine et l’Arabie Saoudite bat le Mexique.

L’Arabie Saoudite sera adversaire de la France si

Les Saoudiens repasseront à la 2e place s’ils dominent le Mexique et qu’il y ait un vainqueur dans Pologne – Argentine. Ils peuvent aussi finir seconds avec un nul, mais il faudrait que la Pologne domine l’Argentine. Ou que l’Argentine écrase la Pologne.

Le Mexique sera adversaire de la France si

Le Mexique est très mal embarqué en vue d’une qualification. La Tri peut tout de même finir encore seconde. Une victoire contre l’Arabie Saoudite, couplé à un succès de la Pologne et elle sera qualifié. Ou alors une large victoire contre les Saoudiens, ainsi qu’une victoire fleuve de l’Argentine contre la Pologne.

Quand la France jouera son 8e de finale ?

Selon toute vraisemblance, et à moins qu’un scénario inattendu ne la voit passer à la 2e place, la France jouera son 8es de finale le samedi 3 décembre prochain à 20h au stade Ahmed Ben Ali d’Al Rayyan. Une enceinte dans laquelle les Tricolores ne se sont pas encore produits.