Que signifie la décision de Roman Abramovich pour Chelsea ?

La déclaration de Roman Abramovich concernant le statut de propriétaire de son Chelsea a stupéfié le monde du football samedi.

Il a déclaré que les administrateurs de la fondation caritative de Chelsea lui retireraient la "gérance" du club pour une durée indéterminée.

Les 109 mots initialement publiés n'ont pas suffi à répondre à toutes les questions sur ce que cela signifiait, mais GOAL peut expliquer la situation plus en détail.

Qui est donc en charge de Chelsea maintenant ?

Dans les termes les plus simples, Roman Abramovich est toujours propriétaire de Chelsea.

Mais il s'est retiré des fonctions de direction qu'il occupait auparavant, ce qui signifie qu'il ne sera plus impliqué dans les opérations du club de l'ouest de Londres qu'il a acheté en 2003.

La motivation de Chelsea est de s'assurer que l'image du club n'est pas davantage ternie par son association avec le puissant personnage russe pendant les combats en cours en Ukraine après la récente invasion militaire de la Russie.

Les administrateurs de la fondation caritative de Chelsea sont les suivants : Bruce Buck, John Devine, Emma Hayes, Piara Power, Paul Ramos et Sir Hugh Robertson.

Ils résoudront tous les problèmes qui étaient habituellement résolus par le propriétaire en son absence.

C'est ce que souligne la déclaration : "J'ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du club. Je reste attaché à ces valeurs.

"C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea l'intendance et le soin du Chelsea FC. Je pense qu'ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du club, des joueurs, du personnel et des supporters."

Toutefois, les administrateurs ne géreront pas les affaires courantes du club, Abramovich ayant déjà été limité à une participation aux affaires plus générales du club.

La directrice Marina Granovskaia continuera de diriger les opérations footballistiques, avec le conseiller technique Petr Cech en bonne place. Des personnalités comme Bruce Buck, Guy Lawrence et Eugene Tenenbaum restent au conseil d'administration et continueront à diriger d'autres secteurs importants de l'entreprise.

La situation d'Abramovitch va-t-elle nuire à Chelsea sur le plan financier ?

Chelsea a progressivement évolué vers un modèle financier durable, ne nécessitant plus que le propriétaire injecte autant de sa fortune personnelle dans le club qu'auparavant.

Au départ, les Blues ont enregistré d'énormes pertes lorsque Abramovitch a racheté le club en 2003, mais ils sont devenus un superclub solide après 19 ans de présence.

Au total, il a apporté plus de 1,5 milliard de livres sterling (près de 2 milliards d'euros) de sa fortune personnelle pour soutenir le club pendant près de deux décennies.

Il a été spéculé qu'Abramovich pourrait chercher à récupérer cette somme, que Chelsea lui doit en prêts. Cependant, GOAL a été rassuré par des sources que, comme auparavant, il ne cherchera pas à faire rembourser ces dettes dans un avenir proche.

Cela l'empêchera-t-il d'être sanctionné par le gouvernement britannique ?

Le Royaume-Uni souhaite punir un groupe de ressortissants russes super riches afin de faire pression sur Vladimir Poutine après ses actes d'agression militaire contre l'Ukraine.

Déchoir Abramovich de sa propriété de Chelsea, ainsi que d'une propriété estimée à 152 millions de livres est une option qui reste ouverte et hors de son contrôle.

GOAL croit cependant savoir qu'il ne cherche pas à vendre Chelsea dans l'intervalle.

Chelsea peut-il signer des joueurs ?

Chelsea continue de disposer d'un budget et d'un flux de trésorerie provenant des droits TV, des sponsors, des ventes de joueurs et des recettes des matches, ce qui lui permet de fonctionner.

Cela leur permet d'effectuer un certain nombre d'opérations sur le marché des transferts, même s'ils ne peuvent pas signer de nouvelles stars avant la réouverture du marché en été.

Il faut dire qu'Abramovitch s'implique souvent dans les opérations de transfert et a participé aux arrivées de Kai Havertz et de Romelu Lukaku à Londres.

Par le passé, il a également couvert tout manque à gagner sur les transactions de joueurs lorsque les Blues ont cherché à pousser leur budget à la limite.

On ne sait pas encore quel effet cela aura sur les affaires du club en été, mais on s'attend à ce qu'ils soient en mesure d'opérer sur le marché sans interruption sans lui.

Cela aura-t-il un impact sur la finale de la Carabao Cup ?

Il a été dit que ces questions de propriétaire et de politique sont au-dessus de l'équipe, mais le moment est loin d'être idéal.

L'annonce étant faite la veille de la finale de la Carabao Cup contre Liverpool, elle a probablement été une distraction.

Il est entendu que Thomas Tuchel a été informé d'une annonce majeure lors de la séance d'entraînement avant l'événement à venir au stade de Wembley.

Il a également parlé du fait que c'était une distraction lors de sa dernière conférence de presse avant que son équipe ne tente de remporter son premier trophée national depuis 2018.

"La situation en général, pour moi et pour mon personnel et pour tout le monde ici à Cobham, pour les joueurs, est horrible", a déclaré Tuchel aux journalistes vendredi après-midi.

"Personne ne s'attendait à cela. C'est assez irréel, cela obscurcit nos esprits, cela obscurcit l'excitation envers la finale de la [Carabao Cup] et cela apporte une énorme incertitude.

"Jusqu'à un certain degré, je peux comprendre les opinions et les critiques envers le club, envers nous qui représentons ce club. Je peux comprendre cela et nous ne pouvons pas nous en libérer complètement."