Quand Pjanic compare Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Miralem Pjanic n'a pas mâché ses mots après son départ du FC Barcelone et il estime que rester chez les Blaugrana lui aurait fait perdre une année.

Le milieu de terrain de 31 ans a également révélé que Lionel Messi lui a demandé par le passé s'il y avait une raison spécifique pour laquelle Koeman l'a traité de cette manière.

"[Koeman] avait une attitude envers moi que personne ne comprenait", a déclaré Pjanic à Tuttosport.

"Pas même Messi, qui me demandait souvent s'il s'était passé quelque chose avec lui. Je ne pouvais pas rester à Barcelone avec Koeman. J'aurais perdu une année et je voulais jouer".

Pjanic, qui a signé un prêt d'une saison à Besiktas le 2 septembre, a ensuite souligné qu'il souhaitait revenir à la Juventus cette saison mais a indiqué que les discussions entre ses agents et la Vieille Dame n'ont pas été fructueuses.

"Il y a eu des contacts [entre la Juventus et] mon agent, mais le marché n'est jamais facile", a ajouté Pjanic.

"J'aurais aimé revenir [à la Juventus] et j'aurais tout fait pour me remettre avec [Massimiliano] Allegri. J'aime la Juventus et j'ai une connexion parfaite avec [le président de la Juventus Andrea] Agnelli."

L'article continue ci-dessous

Le Bosniaque a également comparé le fait de pouvoir jouer aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au fait de gagner un trophée.

"Je suis très chanceux d'avoir joué avec deux extraterrestres, ce qui est comme gagner un trophée", a noté Pjanic.

"Ils sont différents, mais en même temps très semblables. Cristiano s'occupe du moindre détail, mais ne pensez pas que Messi n'est pas un travailleur acharné. Leo a un don unique. Il fait tout avec une extrême simplicité. Même les coups francs."