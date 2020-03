Quand la Premier League reviendra-t-elle ? Comment la suspension à cause du coronavirus changera la saison

La première division anglaise et le reste des compétitions professionnelles du pays ont été plongé dans le désarroi en raison du Covid-19.

La sera suspendue pendant plusieurs semaines en raison de la propagation du coronavirus Covid-19 dans plusieurs de ses clubs. La décision a été prise le vendredi 13 mars à la suite d'une convention collective avec la Football Association, la Ligue anglaise de football, la FA Women's Super League et le FA Women's Championship.

Initialement, la veille au soir, la Premier League a indiqué que les matches se dérouleraient comme prévu, mais a renversé la décision suite à la confirmation d'un certain nombre de cas dans les clubs. Alors, quels matches sont reportés en raison du coronavirus, quand la compétition reprendra-t-elle et que cela signifiera-t-il pour la Premier League ? Goal vous apporte tout ce que vous devez savoir.

Contenus

Quels matches de Premier League sont reportés en raison d'un coronavirus?

La Premier League a reporté les deux prochianes journées de match (les journées 30 et 31). Cela signifie que les matches qui devaient se jouer les 14 mars, 15 mars, 16 mars, 20 mars, 21 mars et 22 mars ne se dérouleront pas à ces dates. Les matches notables qui devaient se jouer à ces dates incluent le derby de la mersey entre et à Goodison Park, le match de contre à Londres et contre .

Plus d'équipes

Vous pouvez voir les matches reportés ci-dessous.

Date Match 14 Mars vs 14 Mars vs 14 Mars vs 14 Mars Manchester City vs 14 Mars United vs Sheffield United 14 Mars Norwich City vs 14 Mars vs Chelsea 15 Mars vs Wolves 15 Mars Tottenham vs Manchester United 16 Mars Everton vs Liverpool 20 Mars Tottenham vs West Ham 21 Mars Chelsea vs Manchester City 21 Mars Newcastle United vs Aston Villa 21 Mars Norwich City vs Everton 21 Mars Burnley vs Watford 21 Mars Liverpool vs Crystal Palace 22 Mars Leicester City vs Brighton 22 Mars Manchester United vs Sheffield United 22 Mars Southampton vs Arsenal 22 Mars Wolves vs Bournemouth

Revenir en haut

Quand la Premier League reviendra-t-elle?

Le report à la Premier League durera jusqu'au 3 avril au plus tôt. Les matches de 32ème journée sont actuellement programmés pour être joués le 4 avril, le 5 avril et le 6 avril, donc la compétition pourrait potentiellement reprendre ensuite. Cependant, toute date de retour dépendra de l'évolution des choses en ce qui concerne les efforts de confinement des coronavirus.

Le communiqué de la FA indique: "La FA, la Premier League, l'EFL et la FA Super League féminine et le Championnat féminin FA ont collectivement accepté de reporter le match professionnel en jusqu'au vendredi 3 avril au plus tôt. Cette action, qui sera constamment réexaminée, a été prise en raison du nombre croissant de clubs qui prennent des mesures pour isoler leurs joueurs et leur personnel à cause du virus Covid-19."

Revenir en haut

Quel sera l'impact de la suspension du coronavirus sur la Premier League?

Le report de deux semaines des matches signifiera qu'il faudra trouver de l'espace dans le calendrier après la fin normale de la saison, qui se serait normalement terminée à la mi-mai. La FA a déclaré que "toutes les parties se sont engagées en ce moment à essayer d'achever le programme de matches nationaux de cette saison et sont en liaison pour établir les options appropriées pour le faire". La 38ème journée devrait provisoirement avoir lieu le 17 mai, tandis que la finale de la se déroulera le 18 mai.

L'article continue ci-dessous

La finale de la , quant à elle, est prévue pour le 30 mai, même si l'UEFA, ayant déjà reporté les matches de la Ligue des champions et de la , pourrait être forcée de retarder cela également. De toute façon, cela laisse une courte fenêtre dans laquelle les semaines de jeu reportées peuvent être mises. Bien sûr, l' est également à l'horizon - le coup d'envoi est prévu le 12 juin - et les autorités anglaises du football devront également tenir compte de ce calendrier si les choses s'améliorent à court terme.

Il y a également eu une certaine confusion quant à ce qui se passera si le calendrier de la Premier League est complètement et irrévocablement compromis par ces perturbations. Le couronnement des champions de Premier League - Liverpool pourrait-il se voir refuser son titre ? - est une de ces considérations, tout comme des questions telles que les places de qualification pour la C1 et la C3 ainsi que la relégation (ainsi que la promotion en Championship).

Revenir en haut