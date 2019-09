Quand Kompany rate son propre jubilé sur blessure

La légende de Manchester City, Vincent Kompany, manquera son propre jubilé ce mercredi soir en raison d'une blessure.

L'entraîneur-joueur d' était sur le point de faire ses adieux à City à l'Etihad Stadium lors d'un match opposant les City Legends à un onze all-stars de .

Mais un problème à l'ischio-jambier a mis fin au rêve du Belge. "Malheureusement, je ne vais pas débuter ce soir ni même jouer. L’ironie n’a échappé à personne. C’est typique de moi, j’ai une légère blessure à la cuisse, je ne pouvais donc pas prendre un risque ce soir, mais il y a beaucoup de joueurs géniaux. », a estimé le défenseur dans des propos accordés à Sky Sports.

"C’est une fête et je voulais dire au revoir et je n’ai pas besoin d’être sur le terrain pour ça. C’est aussi pour une grande cause". Kompany souhaitait également que Yaya Touré soit présent, mais ce dernier avait des obligations avec son club : «Bien sûr, j'ai demandé à Yaya, mais il est actuellement en et son club est très sérieux au sujet de sa progression. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir, il devait être là."

Sergio Aguero, David Silva et Mario Balotelli font partie des stars de Man City qui seront présentes sur le terrain de l'Etihad. Kompany a plaisanté: "Mario devrait venir mais comme vous le savez avec lui, tout peut encore mal tourner."

Les City Legends se mesureront à Thierry Henry, Cesc Fabregas et Gary Neville. Pep Guardiola dirigera l’équipe de City tandis que Roberto Martinez sera à la tête de celle de la Premier League.

L’argent récolté pendant le match ira à Tackle4MCR - l'association mise en place par Kompany avec le soutien du maire du Grand Manchester, Andy Burnham, pour remédier au problème des sans-abri dans la ville.