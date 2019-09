Real Madrid, Ramos rêve du Ballon d'Or : "Si Cannavaro l'a gagné, pourquoi pas moi ?"

Lors de la présentation de son documentaire, le défenseur central espagnol a encensé Virgil Van Dijk et a évoqué le Ballon d'Or.

Champion du monde, quadruple vainqueur de la , double vainqueur de l'Euro, Sergio Ramos a tout gagné durant sa carrière. Mais l'Espagnol a longtemps eu pour coéquipier Cristiano Ronaldo en club, ce qui lui a desservi dans l'optique de remporter le Ballon d'Or. Si ce n'est pas une obsession, Sergio Ramos a avoué que ce prix continue de le faire rêver, lors de la présentation de son documentaire sur sa vie devant les médias.

"Je n’arrête jamais de rêver, j’aimerai encore gagner avec le , ce serait de la folie de gagner une cinquième Ligue des Champions. Pareil avec la sélection, un Euro ou un Mondial... Le Ballon d’Or peut-être, c’est quelque chose qui est là, je ne sais pas si près ou loin. Si Cannavaro a réussi à le gagner, pourquoi pas ? Vous devez garder ce rêve d'un jeune garçon pour que cela puisse arriver. Quand mon corps n'aura plus rien à donner, je penserai à la retraite, mais je pense que je peux performer au plus haut niveau pendant encore deux ans", a avoué l'Espagnol, des propos relayés par As.

"Van Dijk mérite le Ballon d'Or"

Sergio Ramos considère que Virgil Van Dijk peut remporter le Ballon d'Or : "Tout ce qui constitue des récompenses individuelles est très difficile à évaluer. Virgil Van Dijk est un excellent défenseur central, il a eu une très bonne saison. Il a du mérite, on parle toujours de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais que la fenêtre soit ouverte et que les autres joueurs gagnent, cela vous rend heureux. Il est vrai que dans le football espagnol, dans cette dernière génération, certains qui sont même déjà à la retraite n'ont pas de Ballon d'Or, cela fait réfléchir. Le football est un sport collectif, la valorisation individuelle est très compliquée. Je pense que c'est un excellent défenseur. S'il gagne, vous devrez le féliciter, il a fait une belle saison".

Le défenseur central estime que cette année le Real Madrid sera compétitif : "Que nous manque-t-il pour refaire une saison exceptionnelle ? C'est une question qui m'a souvent été posée. Nombreux sont ceux qui pensent que le cycle est terminé, qu'il y a un manque d'enthousiasme, d'ambition ... Je le répète toujours, cette année est géniale pour revenir avec plus d'enthousiasme et de faim de titres, vouloir travailler et gagner. C’est une raison suffisante pour regarder en arrière et valoriser tout ce que nous pouvons faire et appréciez d’être en bonne santé physique et mentale".

Alors que Lionel Messi peut partir du FC Barcelone à tout moment selon une clause dans son contrat, Sergio Ramos a botté en touche lorsqu'on lui a demandé si cela lui plairait de le voir rejoindre les Merengue : "Bien, parler de la carrière des autres joueurs ne s'applique pas. Je parle toujours bien de Lionel Messi car il me semble exemplaire, l'un des meilleurs de l’histoire. Il est libre de prendre les décisions qu'il juge appropriées. Il me reste deux ans sur mon contrat et je vais essayer de gagner, ensuite on verra. Profitez de chaque instant et nous verrons demain, profitez de chaque instant comme si c'était le dernier".