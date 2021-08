Qualifs Mondial 2022 - Salah avec l'Égypte, Liverpool met son veto

Les Reds suivent les conseils en matière de prévention de la propagation du coronavirus et ne permettront pas à leur attaquant de jouer pour son pays.

Liverpool refuse de libérer Mohamed Salah pour les qualifications de la Coupe du monde 2022, a révélé la Fédération égyptienne de football. La superstar des Reds ne pourra pas participer aux rencontres à venir contre l'Angola et le Gabon. Les Pharaons doivent participer aux premier et deuxième tours des qualifications en septembre, mais leur figure emblématique ne fera pas partie de leurs plans. En effet, les poids lourds de la Premier League suivent les conseils relatifs à la propagation du coronavirus, tout en étant réticents à l'idée de voir Salah contraint à la quarantaine à son retour en Grande-Bretagne après son service international. Coup dur pour l'Egypte.

Liverpool veut éviter une nouvelle contamination de sa star

La Fédération égyptienne de football a révélé l'imbroglio ce lundi via une communication officielle. "La Fédération égyptienne de football a reçu une lettre du Liverpool FC s'excusant de l'indisponibilité de son joueur, Mohamed Salah, pour rejoindre l'équipe nationale lors de son prochain stage, qui prévoit d'affronter l'Angola au Caire et le Gabon à Franceville lors des premier et deuxième tours des qualifications du continent africain pour la Coupe du monde", écrit notamment le pays africain.





"La lettre du club anglais faisait référence aux mesures de précaution appliquées en Angleterre pour faire face à l'épidémie de coronavirus dans le monde, qui met les rapatriés de certains pays en isolement sanitaire obligatoire pour une période de dix jours à leur retour en Angleterre. Dans cette lettre, le club anglais a également exprimé son espoir que la Fédération égyptienne comprenne qu'il a été contraint d'agir ainsi, face au fait que le joueur est soumis à une quarantaine pendant cette période et qu'il en est physiquement affecté, ainsi qu'à l'incertitude des conditions déterminées par les autorités anglaises. Il convient de noter que le Liverpool FC a adopté la même position avec un certain nombre de ses joueurs étrangers", précise ensuite la Fédération, compréhensive. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que la star des Reds est retenue ainsi.

En effet, Liverpool a déjà décidé ne pas libérer le joueur de 29 ans pour les Jeux olympiques. Les Reds étaient cependant désireux de s'assurer que leur star était entièrement reposée et rechargée avant la saison 2021-22 de Premier League, qu'ils ont ouverte par deux victoires consécutives. Ils ont également vu Mohamed Salah contracter Covid-19 lors d'une précédente visite dans son pays natal en novembre 2020, lorsqu'il a assisté au mariage de son frère. Une expérience qui ne doit pas se reproduire.