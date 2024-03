Puma ou Nike, l'heure du choix pour le Barça

Le FC Barcelone n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre, et le sponsor de son maillot est le dernier rebondissement en date.

Les Blaugrana auraient fixé un délai de deux semaines pour décider s'ils resteront avec Nike, accepteront une offre de Puma ou décideront de fabriquer leurs propres maillots la saison prochaine.





MD affirme avoir mené une étude sur le coût potentiel de la production de ses propres kits, même si plusieurs experts du secteur affirment qu'il est quasiment impossible de mettre en place une chaîne de production et de distribution en si peu de temps.



En attendant, les Blaugrana recevraient 66 millions d'euros par saison de la part de leur sponsor actuel, Nike, bien que des rapports antérieurs situent ce chiffre entre 84 et 104 millions d'euros, en fonction du nombre de kits vendus. Ils ont un contrat jusqu'en 2026, avec une option de prolongation jusqu'en 2028. Cependant, le FC Barcelone a entamé une procédure judiciaire contre Nike, alléguant une rupture de contrat. Ils affirment que Nike avait 45 jours pour dédommager le club, après quoi ils ont communiqué la dissolution de leur contrat, et la marque américaine de vêtements de sport a intenté une action en justice contre cette décision.









La raison pour laquelle l'équipe n'est pas encore passée à l'action est en partie due au fait qu'il lui en coûterait 40 à 50 millions d'euros pour mettre fin à l'accord avec Nike. Pourtant, l'offre de Puma semble bien meilleure. La marque allemande offrira une prime à la signature de 100 millions d'euros, 100 millions d'euros par an plus 20 millions d'euros en variables, sur un contrat de 10 ans.



Il en va de même pour Nike. Le contrat actuel est de 10 ans, mais avec l'inflation et l'augmentation des revenus, le contrat de Barcelone a semblé de plus en plus petit par rapport à ses concurrents ces derniers temps. La signature d'un nouveau contrat de 10 ans permettrait aux Blaugrana de disposer à court terme des liquidités dont ils ont besoin, mais ils risquent de se retrouver dans une situation similaire à l'avenir.