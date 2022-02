PSG : Wijnaldum revient sur ses propos polémiques

Il était censé être le bon coup du PSG dans ce mercato estival XXL des Parisiens. Au milieu des Sergio Ramos, Lionel Messi ou Gianluigi Donnarumma, Georgino Wijnaldum était vu comme ce chainon manquant dans l’entrevue parisien. Séduit par le discours de Leonardo, le milieu néerlandais a même repoussé les avances du Barça avec qui les discussions étaient proches d’un accord total.

Recruté librement de Liverpool, Wijnaldum avait tout de la bonne pioche. Sauf que rien ne se passe vraiment comme prévu. S’il a joué 27 rencontres depuis son arrivée, il alterne le bon et le passable avec notamment une traversée du désert entre septembre et novembre avec seulement 3 titularisations en 10 matches.

Un temps de jeu en berne et une interview plus tard, le cordon a semblé déjà coupé entre le Néerlandais et Pochettino. Seulement deux mois après son arrivée, l’ancien de Newcastle avait pointé du doigt son manque de temps de jeu et un départ hivernal a même été avancé. Quelques mois après, Wijnaldum s’est prononcé sur la question et assure que tout va bien.

"En fait quand il y a eu cette interview, j'étais juste un peu déçu de la façon dont ça se passait sportivement en début de saison sur un plan personnel, a-t-il avoué dans le magazine du PSG. Dans cette période, beaucoup pensaient que je n'étais pas heureux au club alors que je l'étais. Simplement, je n'étais pas content du temps de jeu qui était le mien à ce moment-là."

"Un journaliste m'a ainsi demandé : 'Êtes-vous satisfait de votre temps de jeu ?' Eh bien, non, je ne l'étais pas. Je pense que tout joueur qui passe plus de temps assis sur un banc plus que sur un terrain ne sera pas épanoui par cette situation. Alors, oui, c'est ainsi que j'ai répondu à cette question, mais les médias ont interprété mes propos en disant que je n'étais pas heureux au PSG."

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Wijnaldum n’a pas pour ambition de plier bagage. A l’image de sa situation personnelle, le PSG est critiqué pour son jeu loin des attentes. Mais pas question de s’inquiéter pour le milieu qui estime qu’il faut de la patience et du temps pour créer un vrai collectif.

"Cela prend du temps pour former une bonne équipe, il faut apprendre à se connaître. (…) Je peux parler en connaissance de cause parce que j'avais débarqué dans une équipe en train de se construire quand j'avais signé à Liverpool. (…)Tout le monde voudrait que ça aille vite, mais, malheureusement, les choses ne marchent pas comme ça dans ce genre de situation."