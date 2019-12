PSG, Wanda Nara repousse la Juventus pour Mauro Icardi

La femme et agent de l'attaquant argentin a avoué donné la priorité au Paris Saint-Germain pour l'avenir de Mauro Icardi.

L'histoire d'amour entre le et Mauro Icardi est au beau fixe. L'attaquant argentin, arrivé dans les dernières heures du mercato estival en prêt en provenance de l' , est rapidement entré dans le coeur des supporters. L'ancien avant-centre de l'Inter Milan empile les buts, à tel point qu'il paraît de plus en plus probable de voir le PSG lever l'option d'achat de 75 millions d'euros le concernant en fin de saison.

Wanda Nara a accordé une interview au programme "#CR4 – La Republicca delle donne" (la République des femmes) qui sera diffusé ce mercredi sur la chaîne Rete 4. Elle a abordé plusieurs thèmes dont l'avenir de Mauro Icardi et a écarté un départ à la de son mari :"Ira-t-il à la Juve ? Non, non. Le présent de Mauro est à Paris, il y est très bien et marque des buts incroyables comme il l'a toujours fait. La seule chose qui m'intéresse, c'est son bonheur et il est très heureux au PSG".

"Son départ de l'Inter profite à tout le monde"

La femme et agent de l'attaquant du Paris Saint-Germain donne donc la priorité au club de la capitale. Elle a avoué que l'avant-centre argentin est heureux d'avoir rejoint le PSG l'été dernier : "Mauro a rejoint une équipe meilleure et plus importante. Tout le monde sait que le PSG est l'un des clubs les plus importants au monde. Je ne sais pas qui l’a fait partir de l’Inter. Mais c’est une chose qui profite à tout le monde."

"J'ai de merveilleux souvenirs de San Siro et des Interistes. Et comme je le dis toujours, le vrai Intériste sait que nous avons toujours été du côté de l'équipe. Et ce choix d'aller au Paris Saint-Germain a également été fait pour ne pas trahir les Nerazzurri. Nous nous sommes quittés sans trahison, Mauro Icardi est allé dans un club auquel il ne pouvait pas dire non. Cela arrangeait aussi l'Inter", a conclu Wanda Nara.

Une déclaration qui risque de rassurer les dirigeants du PSG. Leonardo a manifesté son intérêt pour conserver Icardi mais faisant comprendre que le joueur aurait le dernier mot : "Le futur d’Icardi est entre ses mains, mais nous n’allons pas prendre de décision maintenant. Devant nous, il y a encore une moitié de saison et nous avons le temps d’ici le mois de juin. Ce n’est pas un sujet d’actualité. La formule, un prêt avec option d’achat, nous permet de pouvoir bien réfléchir, sans devoir négocier. Mais, je le répète, ce n’est pas le moment de nous distraire avec ça". Mauro Icardi pourrait donc bel et bien s'inscrire dans la durée dans la capitale française.