PSG, Leonardo : "Le futur d'Icardi est entre ses mains"

Le directeur sportif a encensé l'attaquant argentin et a indiqué que ce sera à ce dernier de décider s'il souhaite s'inscrire dans la durée au PSG.

Mauro Icardi a vite été adopté par le public du . Arrivé cet été lors des dernières heures du mercato en provenance de l' en prêt avec une option d'achat à hauteur de 70 millions d'euros, l'attaquant argentin a plus que réussit ses débuts avec le club de la capitale. En seize matches, toutes compétitions confondues, Mauro Icardi a marqué treize buts faisant honneur à sa réputation de goleador et d'attaquant de surface.

Forcément, le PSG, et ses supporters, aimeraient voir rester Mauro Icardi dans la capitale en levant l'option d'achat pour en faire le successeur d'Edinson Cavani à la pointe de l'attaque. Dans une interview accordée à Il Corriere dello Sport, Leonardo a parlé de l'avenir de Mauro Icardi. Le directeur sportif brésilien aimerait conserver l'attaquant passé par l'Inter Milan mais a confessé que rien ne presse concernant l'option d'achat et que le joueur aura de toute façon le dernier mot dans ce dossier.

"Un vrai numéro 9 qui aide son équipe"

L'article continue ci-dessous

"Le futur d’Icardi est entre ses mains, mais nous n’allons pas prendre de décision maintenant. Devant nous, il y a encore une moitié de saison et nous avons le temps d’ici le mois de juin. Ce n’est pas un sujet d’actualité. La formule, un prêt avec option d’achat, nous permet de pouvoir bien réfléchir, sans devoir négocier. Mais, je le répète, ce n’est pas le moment de nous distraire avec ça", a avancé l'ancien milieu de terrain.

"Nous sommes heureux avec ça et lui aussi l’est. Il a compris quel pouvait être son futur au PSG. Selon moi, c’est un joueur déterminant. Il est toujours placé au bon endroit. C’est un vrai numéro 9 qui aide son équipe. La concurrence le motive à donner le meilleur de lui", a ajouté le directeur sportif brésilien. Leonardo avait déjà évoqué le cas de l'attaquant argentin au micro du média italien TMW juste après le tirage au sort de la ce lundi.

"J’ai trouvé un joueur très disponible, qui travaille tellement. Il a exactement compris quel était l’objectif et la situation de concurrence au PSG. Mauro s’est mis à disposition et fait ce qu’il sait faire de mieux : marquer. Six mois, en football, c’est une éternité, ce n’est pas encore d’actualité. Aujourd’hui, la situation est très stable et tranquille. Icardi sait ce qui se passe et on avance comme ça. C’est un vrai n° 9, efficace, qui complète parfaitement ses partenaires. Nous l’avons pris parce que nous pensions qu’il pourrait être un acteur majeur", avait indiqué Leonardo.