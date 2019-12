Le Mans-PSG, Thomas Tuchel : "On veut gagner toutes les compétitions"

L'entraîneur du PSG était en conférence de presse ce mardi à la veille d'affronter Le Mans en huitième de finale de la Coupe de la Ligue.

Le point sur le groupe

Thomas Tuchel : On a encore un entraînement, mais on peut déjà annoncer que Edi (Cavani) et Kimp sont blessés. Pour Idrissa Gueye, c'est un peu trop tôt. Abdou (Diallo) est malade et Julian Draxler est suspendu. Sinon, j'espère que tout le monde est disponible.

On veut gagner toutes les compétitions. Avec le PSG, c'est comme ça. On est favori contre Le Mans, mais on doit respecter le jeu et le foot. On doit rester attentifs, concentrés et sérieux.

"Un plaisir d'entraîner Mbappé et Neymar"

Le duo Mbappé-Neymar

C'est un plaisir d'être le coach de joueurs comme ça. Les deux fonctionnent très bien. Ils aiment jouer ensemble, ils ont une bonne complicité. C'est super important pour l'équipe.

Qu'est-ce qui a changé chez Neymar ?

Pas grand-chose. On a toujours eu une bonne relation. Là, il n'est pas blessé, il est heureux. Il faut lui demander, car c'est lui. Il est accepté dans le vestiaire, il est extraordinaire. Il a gagné en capacités physiques. Je pense que c'est le bon moment pour une interview avec lui (rires). Il a un grand coeur. Il se sent bien, il aime le foot et il aime jouer dans une équipe compétitive. On est là où on est aujourd'hui, et on peut en profiter.

La blessure de Cavani

Il est un petit peu blessé. Il a senti une petite douleur musculaire. Et ça suffit pour qu'il ne soit pas libéré. Il a un petit peu peur d'être blessé encore. C'est un mix de plusieurs choses... Il manque de rythme avec ses blessures. Ce n'est pas de sa faute, les autres ont performé. Peut-être que c'est la meilleure chose pour lui de clôturer l'année et de reprendre en 2020.

"Dortmund ? Un match spécial pour moi"

Le mercato pour Leonardo

C'est la meilleure chose de ne pas parler de ça, pour moi. C'est excellent. Ça veut dire qu'on peut avoir une autre question alors (rires). Dans les bureaux, on parle beaucoup de ces choses-là. Mais je l'ai dit déjà, on avance. Je suis heureux avec mon équipe. On n'a pas nécessité de faire de grandes choses (cet hiver, ndlr).

Une chance pour Kehrer

On réfléchit à mettre Thilo (Kehrer) demain. Il manque Abdou (Diallo) et Kimpembe. On ne peut pas trop utiliser Thiago Silva et Marquinhos non plus. C'est peut-être une opportunité pour lui de se montrer.

Les retrouvailles avec Dortmund

En huitièmes de finale, tout peut arriver. C'est une équipe formidable en , c'est toujours compliqué contre les clubs allemands. On a deux mois, on a beaucoup de temps, ça peut changer d'ici-là. Mais ça reste un match spécial pour moi. J'ai beaucoup d'amis, j'ai habité là-bas trois ans. C'est un stade extraordinaire, où il y a une ambiance fabuleuse. Mais je vais jouer avec le PSG, et je suis très content de faire ce retour avec mon équipe.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.