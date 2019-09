PSG, Wanda Nara "heureuse" après la première d'Icardi

La femme de l'attaquant du Paris Saint-Germain est revenu sur les débuts de Mauro Icardi avec le PSG et sur sa première au Parc des Princes.

L'évènement principal du PSG- samedi dernier était le retour de Neymar au Parc des Princes et sa première apparition de la saison avec le club de la capitale. Sifflé, le Brésilien a tout de même brillé en offrant la victoire au champion de en titre dans les dernières minutes avec un très beau but. Mais il y avait également un autre évènement à cette occasion. En effet, Mauro Icardi a fait sa première apparition avec le PSG.

Arrivé lors du dernier jour du mercato en prêt de l' , Mauro Icardi était remplaçant au coup d'envoi face à Strasbourg. L'attaquant argentin, qui risque de jouer face au Real Madrid avec l'absence de Neymar et les incertitudes concernant Kylian Mbappé et Edinson Cavani, a cru qu'il allait rentrer en fin de première période lorsque Choupo-Moting est resté au sol après un choc, mais il est finalement entré en jeu à une demi-heure de la fin, sous les yeux de sa compagne, Wanda Nara.

"Mauro a été bien accueilli"

Dans l’émission Tiki Taka, sur Italia 1 sur laquelle elle est consultante, la femme de Mauro Icardi a commenté la première de l'Argentin, éclipsée par la prestation de Neymar : "Paris est une belle ville, je suis très heureux. Le match s'est bien déroulé. Neymar a marqué un but fou. Je ne connaissais pas le stade, il est très beau, avec un public qui a soutenu l'équipe de bout en bout. Mauro a été très bien reçu. Entendre son nom prononcé en français était vraiment une grande émotion. Nous avons déjà formé un groupe d'amis qui vont ensemble dans un restaurant italien".

Wanda Nara est revenu sur ses déclarations du début de semaine dernière où elle avait indiqué que Paris était la "pire option" : "Je pense que c'est une excellente opportunité pour Mauro Icardi. Même nos enfants sont heureux. Nous avons choisi un grand club que personne au monde ne pourrait refuser. J'ai dit que de toutes les options que nous avions, le PSG était la pire sur le plan logistique ... Mais pour moi, pas pour lui. Mauro est très heureux".

Mauro Icardi qui avait confié être très heureux de rejoindre le PSG et son effectif de star va désormais chercher à ouvrir son compteur but sous ses nouvelles couleurs. Et l'attaquant argentin espère bien évidemment avoir l'occasion de le faire ce mercredi sur la plus belle scène, la , lors du choc contre le au Parc des Princes.