PSG-Real Madrid, Varane : "Neymar ? On a fini par perdre le fil"

Le défenseur du Real Madrid considère qu'il faudra la meilleure version de son équipe pour battre le PSG et a commenté le feuilleton Neymar.

La débute ce mardi et les premiers chocs européens auront lieu dès la première journée. Pour le , par exemple, cela va commencer très fort avec un duel contre le au Parc des Princes. Dans une interview accordée à Le Parisien, Raphaël Varane s'est épanché sur la confrontation entre les deux clubs et a bien évidemment évoqué le feuilleton Neymar, annoncé sur le départ cet été et notamment du côté des Merengue, mais finalement resté dans la capitale française.

"Ça a fait beaucoup de bruit. Au club, on ne l'a pas évoqué avec insistance, car on était déjà concentrés sur notre début de saison. Chaque jour, il y avait de nouvelles annonces. On finissait par perdre un peu le fil. Surpris que Neymar n'aille pas au Barça ? Non. J'accueille toujours les rumeurs avec des pincettes. Je suis de nature assez prudente. Tant qu'une négociation n'est pas conclue, je prends en général du recul", a indiqué l'international français.

Raphaël Varane est conscient que le Real Madrid va devoir faire un grand match malgré les absences côté parisien : "Le bon moment ? Je ne sais pas. Nous aussi, on est encore en rodage. Paris s'appuie sur un effectif et un collectif importants. Forcément deux joueurs très talentueux ne seront pas là, mais ça demeure une équipe particulièrement compétitive. Il faudra un grand Real pour battre Paris. La première place promise au vainqueur ? Sur le papier peut-être, sans doute même".

"PSG-Real, c'est le très haut niveau"

"Après, la réalité du terrain se révèle parfois un peu différente. En tout cas, il s'agit d'engranger un maximum de points dès ce premier match à Paris. Un PSG-Real comparable à un Real-Barça ? Sur le plan de la pression, le Clasico est unique. Après, un match face à Paris est aussi la promesse d'une confrontation stimulante et excitante. Là, on touche le très haut niveau avec l'assurance d'avoir en face de nous de très grands joueurs", a ajouté le défenseur du Real Madrid.

Raphaël Varane a commenté l'échange Areola-Navas : "J'ai pu échanger un petit peu avec Alphonse et il est très content de venir à Madrid. On ne sait pas ce qu'il peut se passer pour la place de titulaire. Dans le football, tout va très vite et son poste est spécial. À Madrid, on a la chance d'avoir deux très bons spécialistes. On verra. Je connais ses qualités et j'espère qu'il aura les occasions de les exprimer. Il a, je pense, sa carte à jouer. Il peut faire une belle saison. Il est prêt pour. On va faire en sorte qu'il se sente bien".

"Keylor Navas est excellent. Comme Alphonse, il s'agit d'une très belle personne. Plus le niveau monte et plus il sait faire abstraction de la pression. Il se transcende dans les instants clés, notamment en Ligue des champions. Avec nous, il avait ainsi multiplié les arrêts exceptionnels, apportant très largement sa contribution à nos titres européens. C'est ça aussi la marque des grands", a conclu le défenseur central français.