WTF - Neymar explique sa célébration de but contre Strasbourg

Dans la zone mixte du Parc, l'attaquant brésilien s'est attardé samedi sur sa célébration de but contre le RC Strasbourg.

Neymar va-t-il devenir père une deuxième fois ? C'est ce que tous les admirateurs de la star brésilienne ont dû se demander samedi en voyant leur idole célébrer sa réalisation contre le RC comme le font généralement les futurs ou les nouveaux papas.

Après avoir trompé Mats Sels, le gardien du Racing, d'un geste acrobatique, "Ney" s'est dirigé vers la ligne de touche en mettant son pouce dans la bouche et le ballon à l'intérieur de son maillot, afin de mimer une femme enceinte. C'était bien pour célébrer un heureux évènement, mais qui ne le concernait pas directement.

Devant les journalistes après la partie, et suite aux nombreuses déclarations concernant son match et aussi l'accueil houleux que lui a préparé le public du Parc, l'ancien Barcelonais a expliqué le pourquoi de ce geste et aussi à qui il était adressé : "Je ne vais pas être papa, a-t-il plaisanté. C’est la mère de mon fils (Carol Dantas, son ex-compagne) qui a accouché. J’ai eu son mari au téléphone et lui ai dit que j’allais marquer et que je lui rendrai hommage."

Neymar n'a donc toujours qu'un seul fils. Il se prénomme Davi Lucca da Silva Santos. Il est né en 2011 lorsqu'il évoluait encore au Santos FC.