PSG - Le père de Neymar choqué par les banderoles et les insultes au Parc ?

Les nombreux messages insultants délivrés par une partie du Parc des Princes samedi, contre Strasbourg, ont été mal reçus par Neymar Pai selon TF1.

Le Parc des Princes a réservé samedi après-midi un accueil très particulier à Neymar et à son père. Pour son retour à la compétition contre sous les couleurs du PSG, la star brésilienne a été sifflée par une partie du public, notamment au sein des ultras du CUP.

Ces mêmes membres du Collectif Ultras Paris ont affiché plusieurs banderoles insultantes qui visaient directement Neymar Sr, le père et représentant du numéro 10 du club de la capitale, qui a fini par ouvrir le score d'un superbe geste en fin de rencontre face au Racing.

Pas de contacts avec le Barça pour cet hiver ?

D'après TF1, le père de Neymar aurait été choqué par ces nombreux messages agressifs envers sa personne. Il y a notamment eu la banderole "Neymar Senior vend son fils à la Vila Mimosa !", qui désigne un célèbre lieu de prostitution à Rio de Janeiro. Pour autant cet accueil peu chaleureux ne motiverait pas le paternel à relancer les négociations avec le dès le mois de janvier 2020.

De son côté le joueur avait répondu en zone mixte aux critiques et sifflets dont il a fait l'objet par une partie de son propre public. "Ils ont sifflé tout le match mais à la fin ils ont crié (pour le but). Mais ça fait partie du jeu, j'espère que ça va aller. Je n'ai pas besoin qu'ils scandent mon nom... ou me motivent particulièrement. Le fait qu'ils encouragent le club est déjà très bien, c’est le plus important."