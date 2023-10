PSG : Voici la réelle raison du départ de Draxler

Julian Draxler est revenu sur la principale raison de son départ du PSG vers le Qatar.L’allemand assume son choix.

À l'instar de nombreux joueurs qui ont pris la direction de l'Arabie Saoudite cet été, l'Allemand a fait un choix financier en rejoignant le Qatar. Sur le réseau professionnel LinkedIn, il s'est largement justifié, tout en assumant sa décision.

La surprenante révélation de Draxler

Julian Draxler, qui compte 58 sélections avec l'équipe nationale allemande, est conscient que son récent transfert suscite des interrogations en Allemagne. « En Allemagne, beaucoup de gens se demandent. Pourquoi le Qatar maintenant ? Pourquoi pas la Bundesliga, pourquoi pas un autre championnat européen ? » relate-t-il d'abord.

Il ne cache pas ses motivations. S'il y a eu des discussions avec d'autres clubs européens, elles n'ont pas abouti, et il n'était pas convaincu de relever un nouveau défi en Europe. « Un accord n’a tout simplement pas pu être conclu et, honnêtement, je n’avais pas la conviction ultime de faire un pas en Europe. J'ai aussi trouvé séduisante l'idée de replonger dans le grand bain à 30 ans, loin de l'Europe et finalement, il était aussi important pour moi de pouvoir à nouveau jouer correctement au football et d'être régulièrement sur le terrain en mode compétition. » a lancé le champion du monde 2014.

L’aspect financier joue aussi

Démotivé par le vieux continent, Draxler a été tenté par le Qatar et ses avantages évidents, y compris sur le plan financier. Il admet : « Et oui.Bien sûr, l’aspect financier joue aussi un rôle important pour moi. Je pourrais me lever et dire. Après 12 ans en Europe, tout ce qui m'importe, c'est de connaître une nouvelle culture, de vivre une nouvelle expérience internationale, de participer à un projet passionnant dans le monde arabe - et de laisser de côté le sujet de l'argent. . Même si ces aspects sont honnêtement vrais, ce serait quand même un mensonge. La partie financière est également cruciale dans ce cas. »

Le joueur a également envisagé la possibilité de rester à Paris, mais cela ne correspondait pas à ses objectifs sportifs. « L’alternative au PSG aurait été une année sans perspectives, ce que je voulais éviter à tout prix.» a-t-il expliqué.

Des regrets pour Dr axler

Quant à son long séjour à Paris, il admet qu'il aurait souhaité un dénouement différent : «Il y a eu de longues spéculations sur mon déménagement au Qatar, les derniers jours et semaines à Paris ont été très mouvementés et j'aurais aimé une fin différente. » a-t-il souligné.

Néanmoins, Draxler préfère retenir l'ensemble de son aventure à Paris avec gratitude. »Tout d'abord, je reviendrai sur ce merveilleux séjour à Paris : je suis arrivé jeune homme en 2017 et je pars maintenant en tant que père adulte qui a vu le monde et appris énormément sur et en dehors du terrain, ces six dernières années. Je suis extrêmement reconnaissant envers le club et tous les Parisiens pour tous les souvenirs et expériences.»

En six ans, il a porté le maillot parisien 198 fois, marquant 26 buts et délivrant 41 passes décisives.