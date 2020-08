PSG, Verratti : "Notre pacte, c'est de n'avoir aucun regret"

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a révélé un pacte unissant les joueurs dans le vestiaire en vue de la Ligue des champions.

Le PSG a rempli son contrat sur la scène nationale en décrochant la , le week-end dernier contre , et la , le week-end précédent contre l'AS Saint-Etienne, réalisant ainsi le quadruplé en ajoutant le championnat de et le trophée des champions remportés un peu plus tôt dans la saison. Désormais, le club de la capitale, ses joueurs, ses dirigeants et ses supporters, ont les yeux tournés vers l'objectif ultime : la .

Le , d'ores et déjà qualifié pour le final 8 à Lisbonne, va devoir se défaire de l' , équipe redoutable et redoutée en , pour accéder au dernier carré de la compétition. Prétendant au titre assumé, le club de la capitale peut s'estimer heureux d'être tombé sur un néophyte à ce stade de la compétition. Et les joueurs du champion de France en titre ne veulent pas passer à côté d'une telle opportunité d'atteindre la demi-finale pour la première fois de l'ère Qatarie.

"Neymar est déterminé à amener le PSG tout en haut"

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Marco Verratti a révélé l'existence d'un pacte dans le vestiaire : "Le pacte, c'est de n'avoir aucun regret et de tout donner pour jouer à fond chaque match et aller le plus loin possible. Nous savons que nous sommes une équipe très forte et que si nous jouons ensemble, avec détermination et professionnalisme, nous avons notre mot à dire. Après, la Champions, c'est un tournoi difficile pour tout le monde. L'Atalanta a montré qu'elle peut être parmi les grands, même sans grandes individualités, mais avec un beau jeu collectif et un fort esprit d'équipe".

Contrairement aux années précédentes, le PSG va pouvoir compter sur Neymar lors de la phase finale de la Ligue des champions cette saison. Le Brésilien est en grande forme, et son coéquipier italien a confiance en lui : "Je le vois particulièrement déterminé à amener le PSG tout en haut. L'avoir dans cette condition physique et mentale est une valeur ajoutée. Neymar est un leader qui joue et s'entraîne toujours à fond, un exemple pour tous".

Proche de Neymar et de Kylian Mbappé, Marco Verratti a bien évidemment été invité à commenter les incessantes rumeurs de départ des deux attaquants du club de la capitale. L'international italien espère de tout coeur qu'ils vont s'inscrire dans la durée au PSG : "Je les sens bien ici, ils croient dans le projet et savent qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes plus fortes que le PSG. À Paris, ils ont la possibilité de gagner. Et gagner ici aurait vraiment une saveur spéciale".