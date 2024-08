PSG, une piste alléchante toujours active

Paris Saint-Germain vs Montpellier

Le PSG peut toujours boucler un dossier alléchant, cet été.

Le mercato du Paris Saint-Germain est loin d’être reluisant, cet été. Même si le club de la capitale a pu boucler certains dossiers ces derniers jours, cela n’efface pas les nombreux échecs rencontrés sur le marché des transferts. Des échecs qui pourraient, par contre, être oubliés avec le recrutement d’un nouvel attaquant pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Alors le chantier n’avance toujours pas, le PSG a encore toutes ses chances dans le dossier d’une cible importante.

Le PSG a toujours besoin d’un attaquant

Le PSG a pu compter sur ses attaquants pour s’imposer contre Le Havre lors de la première journée de Ligue 1, vendredi (1-4). Mais le club a vu ses plans pour le mercato estival être ruinés par la blessure de Gonçalo Ramos. Et même si Paris ne pense pas à recruter un nouvel avant-centre, la place de Kylian Mbappé reste toujours libre au sein de l’effectif parisien.

Le PSG a pourtant eu de nombreuses cibles dans le viseur ces derniers mois à l’image de Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho, Nico Williams ou encore Victor Osimhen. C’est justement le dernier cité qui peut toujours rejoindre Paris cet été alors que Naples s’est déjà résigné à perdre le Nigérian.

Victor Osimhen est toujours libre

C’est un dossier qui énerve du côté de Naples. En fin de contrat avec le club italien l’été prochain, Victor Osimhen a décidé de partir lors de ce mercato estival. Proche de signer au Paris Saint-Germain il y a encore quelques semaines, l’ancien attaquant de Lille a vu le club parisien abandonner sa piste en raison des exigences financières du Napoli. Mais Victor Osimhen, ciblé aussi par Chelsea et l’Arabie Saoudite, ne compte pas revenir sur sa décision. Une position confirmée par le club napolitain ce dimanche en marge du match contre l’Hellas Vérone.

« Cette situation bloque notre marché. Victor est un joueur important avec des paramètres que nous connaissons tous, et il est clair qu’il veut partir. Nous avons voulu préserver l’intégrité du groupe et nous avons fait un choix. Maintenant, nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. Je ne peux pas donner mon avis (sur le PSG ou Chelsea), nous essayons à présent de trouver une solution avec son entourage. Est-il possible qu’il reste ? Il a encore deux ans de contrat. Si nous ne trouvons pas de solution d’ici au 30 août, nous devrons lui parler », a confié le directeur du Napoli, Giovanni Menna, au micro de Sky Italia.