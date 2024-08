Ligue 1 : Le PSG pleure le départ de Mbappé malgré la victoire au Havre

Le PSG a réussi son entrée en Ligue 1, mais le départ de Kylian Mbappé est loin d’être oublié dans le vestiaire parisien.

Comme son premier match de Ligue 1 la saison dernière contre Lorient (0-0), le Paris Saint-Germain une fois encore a joué sans Kylian Mbappé cette nouvelle saison pour ses débuts. Si le Bondynois a été réintégré l’année dernière après plusieurs jours passés dans le fameux loft, ce ne sera pas le cas cette saison. Le joueur a définitivement quitté le club et le championnat français.

Mbappé et le PSG, une première depuis…7 ans

Après plusieurs mois de rumeurs, la nouvelle était devenue officielle depuis deux mois. Annoncé sur le départ du club francilien, Kylian Mbappé a lui-même officialisé son départ en mai dernier. Ceci après la fin de son contrat de sept ans avec le PSG. En dépit des approches du club de la Ville Lumière, le Bondynois a refusé de renouveler son bail.

Un peu plus de deux semaines après son annonce de départ, le Real Madrid a officialisé la signature du capitaine de l’Equipe de France. Après le championnat d’Europe avec les Bleus, l’ancien Monégasque a été présenté au Santiago Bernabéu. Ce vendredi, le PSG a joué son premier match de la nouvelle saison en Ligue 1 sans Kylian Mbappé, son meilleur buteur.

Dembélé rend hommage à Mbappé

En Espagne, l'attaquant de 25 ans régale déjà avec un premier trophée remporté et un but inscrit pour son premier match avec la Maison Blanche contre l’Atalanta Bergame en Supercoupe d’Europe. Mais en Ligue 1, il est loin d’être oublié. Après la victoire contre Le Havre (1-4), vendredi, Ousmane Dembélé, entré en jeu et buteur, est revenu sur le départ du Bondynois sans toutefois le mentionner.

« Physiquement je me sens encore un peu juste, sur mon entrée en jeu, j’ai perdu les premiers ballons mais je me suis remis dedans, petit à petit j’essaie de retrouver le rythme. Ça va être important de marquer des buts car on a perdu un joueur qui marquait beaucoup de buts, tous les attaquants vont devoir marquer car on a quand même perdu un très grand joueur », a-t-il confié au micro de DAZN, diffuseur de Ligue 1.

Par ailleurs, l’ancien du FC Barcelone a envoyé un message aux supporters parisiens. « Depuis que je suis arrivé au PSG, il y a une superbe relation avec les supporters, on va essayer de continuer sur cette lancée de la saison dernière et passer cette étape des demi-finales en Ligue des Champions car l’année dernière on a loupé le coche », a ajouté l’ancien Bavarois tout en félicitant Joao Neves, son nouveau coéquipier, qui a été double passeur décisif ce vendredi soir.