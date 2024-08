Mercato, la nouvelle cible inattendue du PSG en attaque

Paris Saint-Germain vs Montpellier

Le PSG s’intéresse à une nouvelle piste surprenante pour renforcer son attaque, cet été.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain est loin d’être celui auquel on s’attendait en début d’été. Si le club de la capitale a bouclé plusieurs dossiers récemment, cela n’enlève les nombreux échecs du PSG sur le marché des transferts notamment pour ce qui du secteur offensif. Ce qui ne suffit pas, pour autant, à décourager la direction francilienne qui s’est lancée à nouveau, sur la piste d’un renfort inattendu, ces dernières heures.

Le PSG en quête d’un nouvel attaquant ?

Le PSG a déjà repris du service cette saison. Le club parisien a ouvert le bal de la nouvelle saison de Ligue 1 avec une victoire écrasante contre Le Havre, vendredi (1-4). Un résultat qui porte l’empreinte de ses attaquants, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, tous auteurs d’un but. La seule tache noire de la rencontre était la sortie sur blessure de Gonçalo Ramos, passeur sur le but de Kang-In Lee.

Et justement, l’état de l’international portugais, qui devra être opéré, a laissé penser que le PSG pourrait recruter un nouvel avant-centre, cet été. Mais les dernières nouvelles émanant de la capitale ne semblent pas aller dans ce sens. Cependant, Paris a bien des vues sur une cible surprenante en attaque.

Le PSG fonce sur Ademola Lookman

Le Paris Saint-Germain a commencé la saison sans parvenir à compenser le départ de Kylian Mbappé en attaque. Le club de la capitale a pourtant eu de nombreuses cibles dans le viseur ces derniers mois, à l’image de Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Nico Williams, Jadon Sancho ou encore Kingsley Coman, qui privilégie la Liga et la Premier League.

Mais le PSG n’a toujours pas abandonné et s’intéresse désormais à Ademola Lookman. Annoncée par la presse italienne ces dernières heures, la nouvelle est confirmée par Nicolo Schira, ce dimanche.

Selon le journaliste italien, le PSG se serait bien renseigné sur l’international nigérian sans pour autant envoyer une offre concrète à l’Atalanta Bergame pour le moment. La situation pourrait toutefois, évoluer dans les prochaines journées.