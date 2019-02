PSG : un turn-over réfléchi et des "coiffeurs" au rendez-vous

Les habituels remplaçants du PSG ont envoyé des signaux positifs à Thomas Tuchel ces derniers matches, en l'absence de plusieurs cadres.

Mercredi, face à Montpellier (5-1), Thomas Tuchel avait décidé de lancer Layvin Kurzawa et Christopher Nkunku. Les deux joueurs ont été performants et ont marqué chacun un but. Quelques jours plus tôt, c'est Moussa Diaby qui avait été aligné d'entrée à Saint-Etienne sur le côté gauche d'un 3-5-2 avant de monter d'un cran. Le "titi parisien" s'était lui aussi montré appliqué lors d'un match sans mordant du PSG, libéré par Kylian Mbappé d'un but spectaculaire.

À l'occasion de la réception de Montpellier, Eric Choupo-Moting a également montré de bonnes choses. Entré en jeu à la 68e, l'attaquant aurait pu être récompensé d'un but, mais il a logiquement été signalé en position de hors-jeu. Une sortie encourageante, saluée par le public qui a scandé son nom, et qui satisfait Thomas Tuchel : "Choupo est très professionnel. Il a chaque jour un bon état d'esprit. Il est important pour nous. Mais c'est ce n'est pas que Choupo, c'est aussi Christo Nkunku, Layvin Kurzawa, Moussa Diaby, Colin Dagba. Les gens qui ont été très bons contre Montpellier, ils ont eu une grande influence dans notre jeu et pour notre groupe."

"C'est important qu'ils montrent qu'ils sont fiables"

L'entraîneur ne cache pas qu'il souhaite de ses habituels remplaçants qu'ils soient à la hauteur des attentes, d'autant que les blessures n'épargnent pas le PSG ces derniers matches, malgré les retours de Thomas Meunier et Juan Bernat. "Je sais que c'est difficile de rester en forme en jouant cinq minutes ou très peu mais, d'un autre côté, c'est nécessaire qu'ils montrent chaque jour qu'ils sont prêts. Ils l'ont très bien fait contre Montpellier et c'est très important pour nous et l'équipe qu'ils soient fiables."

Parmi les joueurs en vue ces derniers temps, Colin Dagba, donc. Le jeune latéral parisien, qui est notamment entré en jeu à Old Trafford, a eu le droit aux louanges de Thomas Tuchel : "J'aime Colin, vraiment. C'est un garçon incroyable. Il est très fiable dans presque toutes les positions. Il s'entraîne chaque jour avec le même niveau et le même état d'esprit. C'est un top remplaçant", a ainsi rappelé l'ancien du Borussia. Un "coiffeur" à l'image des autres éléments cités précédemment, à la hauteur des attentes de son coach, qui doit gérer les états de forme de chacun alors que les matches s'enchaînent et que se profile le 6 mars prochain, le match retour contre Manchester United, en Ligue des champions.