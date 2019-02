PSG-Montpellier (5-1) - Layvin Kurzawa buteur et passeur : autopsie d'un retour comme titulaire

Layvin Kurzawa, qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis plus d'un an, a été décisif pour sa première titularisation en championnat cette saison.

PSG-Montpellier : 5-1

Buts : Kurzawa (13e), Di Maria (45e+1), Skuletic (csc, 73e), Hilton (csc, 78e), Mbappé (79e) - Mollet (31e).

Mardi, à l'issue du point presse de Thomas Tuchel, il ne faisait guère de doutes que Layvin Kurzawa allait débuter contre Montpellier. Sa première titularisation de la saison. La première au Parc des Princes depuis le 29 avril 2018. Un petit événement devenu grand quand à la 13e minute le latéral gauche a ouvert le score d'une tête imparable sur un service de Dani Alves (1-0). Un but d'attaquant, presque, pour celui qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 21 janvier 2018, contre Lyon (2-1). Soit plus d'un an déjà.

"Ce n'est pas une question de qualités. Pas du tout. Il a beaucoup de talent, mais il faut des possibilités", avait lancé l'entraîneur parisien la veille à propos de son défenseur. L'absence de Juan Bernat lui a offert cette possibilité. Bien entré dans son match, Layvin Kurzawa n'a pas cherché à faire compliqué. Comme son accolyte à droite Thilo Kherer, l'ancien monégasque a été force de proposition, sans pour autant être omniprésent offensivement, en dépit de son but.

Le revenant au rendez-vous

Ses efforts, récompensés, ne sont pas passés inaperçus. Sur les réseaux sociaux, on pouvait lire pelle-mèle ; "Kurzawa meilleur come-back" ou "Kurzawa il est chaud". Il n'a pourtant pas tout réussi, mais son apport a été intéressant. D'abord dans le couloir gauche d'un 4-2-2-2 en première période, puis dans la même position mais dans un 3-5-2 en deuxième mi-temps avec Dani Alves passé sur l'aile droite, et Kehrer réaxé dans une défense à trois avec Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Avec les nombreuses absences qui touchent son effectif, et la succession des matches, Thomas Tuchel continue ses essais, et les habituels remplaçants répondent présent. "On a des matches tous les deux-trois jours et c'est pour cette raison qu'il est important que des joueurs comme Kurzawa, Nkunku ou Diaby montrent qu'ils ont des qualités et qu'ils sont fiables", avait d'aileurs lancé le coach allemand. Les deux premiers étaient titulaires. Le second, aligné dimanche à Saint-Etienne, est entré en jeu.

Et alors que le speaker du Parc des Princes avait annoncé le remplacement de Layvin Kurzawa à la 80e, c'est bien Kehrer qui est sorti. L'international tricolore est resté sur le terrain durant l'intégralité de la rencontre et a même signé une passe décisive pour Kylian Mbappé (78e), auteur de son 20e but en 19 matches de championnat cette saison. Une démonstration de force contre Montpellier (5-1) à laquelle Kurzawa, à la passe et à la finition, a contribué. Sans être débordé outre-mesure.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.