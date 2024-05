PSG, un gros flop fait son retour au club

Gros souci pour le Paris Saint-Germain, qui va devoir accueillir un flop qu’il avait libéré l’été dernier.

En attendant un mercato mouvementé du côté du Paris Saint-Germain, qui va tenter de trouver le remplaçant de Kylian Mbappé, le club francilien se verrait contraint de faire revenir certains joueurs qu’il avait prêtés à d’autres clubs étrangers. Si certains ont convaincu et attirent les géants européens, d’autres ont été décevants. Parmi les flops, un annonce déjà son retour.

Juan Bernat annonce son retour au PSG

N’ayant pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain, une porte de sortie a été trouvée à Juan Bernat l’été dernier. L’arrière gauche espagnol a été prêté au SL Benfica à l’été 2023 pour une saison. Arrivé au terme de son temps de prêt, l’ancien défenseur du Bayern Munich va faire son retour au PSG. Dans un message sur son compte Instagram, le joueur de 31 ans fait ses adieux au club portugais où il a vécu « une saison très difficile ».

(C)Getty Images

« Une saison très difficile se termine pour moi. Une saison où après avoir essayé de ne pas passer par le bloc opératoire suite à ma pubalgie, j'ai finalement dû le faire et m'a tenu hors du terrain toute l'année. Je vais vraiment souffrir de ne pas avoir pu faire ce que j'aime le plus pendant longtemps et de ne pas avoir pu profiter plus de ce grand club, mais le football a ces choses et il ne reste plus qu'à l'accepter et continuer à travailler dur », a lancé l’ancien du FC Séville.

L'article continue ci-dessous

« Au moins j'ai pu finir l'année sur le terrain et complètement rétabli. Enfin, je voulais remercier toutes les personnes du club qui m'ont soutenu durant cette année difficile et vous souhaiter le meilleur pour la suite », a-t-il ajouté.

Faut-il rappeler que Juan Bernat n’a disputé que 7 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec le SL Benfica. L’international arrière gauche espagnol (11 capes, 1 but) a joué au total 248 minutes avec Benfica. Resterait-il au PSG la saison prochaine ou sera-t-il de nouveau prêté ? Le dénouement sera connu dans les prochaines semaines. Il est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025.