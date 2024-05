Barça, adieu Xavi Simons

Le FC Barcelone peut faire une croix sur l’idée de recruter Xavi Simons en prêt du Paris Saint-Germain cet été.

Après une saison sans le moindre trophée, le FC Barcelone pense déjà à la prochaine campagne sportive. Mais ceci passera par un mercato estival bien fait. En effet, le club blaugrana a ciblé certains joueurs, dont la pépite parisienne en prêt au RB Leipzig, Xavi Simons.

Xavi Simons veut revenir au Barça

Dans le doute sur son avenir il y a quelques semaines, Xavi Simons a désormais tranché à propos de sa prochaine destination. Déjà passé par le centre de formation du FC Barcelone et dans le viseur de la formation blaugrana, le joueur de 21 ans a récemment fait un choix pour son avenir. Le Néerlandais veut jouer pour le Barça.

Selon les informations de Mundo Deportivo la semaine écoulée, Xavi Simons a une clause dans son contrat avec le PSG selon laquelle le joueur a le droit de choisir sa destination s'il veut partir en prêt. Selon le média ibérique, le Néerlandais était revenu à Barcelone ces derniers jours et serait prêt à contribuer à la réalisation de son rêve d'enfant : devenir joueur de l'équipe première du FC Barcelone. Le joueur et son agent devraient rencontrer Nasser Al-Khelaïfi pour s'assurer qu'il validera son prêt au Barça.

Le PSG ferme la porte

L'un des objectifs du FC Barcelone pour renforcer son effectif pour la saison prochaine est Xavi Simons. Le footballeur formé à La Masia pourrait à nouveau porter les Blaugrana, si le club catalan et le Paris Saint-Germain parviennent à un accord pour le transfert du milieu de terrain. Si le joueur est intéressé par l’idée de faire son retour au Barça, il complique quand même la tâche aux Culés.

A en croire les informations de Sport, le club de la capitale française tient bon et n'envisage pas de se séparer du jeune footballeur prêté à Leipzig, et encore moins au Barça. Vente ou pas d'affaires. C’est le énième point de désaccord entre le Barça et le Paris Saint-Germain lors des derniers marchés des transferts. Ce refus catégorique des Parisiens explique les mauvaises relations entre les deux clubs ces dernières années.