PSG : Un ancien de l'OM estime que Neymar doit aller sur le banc

Eric Di Meco considère que l'international brésilien n'aurait pas dû être titulaire lors du Classique dimanche soir.

Neymar ne s'est pas montré sous son plus beau jour face à l'Olympique de Marseille dimanche soir. Lors du match nul entre le PSG et l'OM lors du Classique au stade Vélodrome, le Brésilien a eu du mal à se mettre en évidence. Titularisé par Mauricio Pochettino face à l'OM, l'international brésilien avait manqué le match précédent face au RB Leipzig en Ligue des champions en raison d'une blessure aux adducteurs. Et visiblement, Neymar n'était pas totalement à 100%.

L'attaquant du Paris Saint-Germain a d'ailleurs été contraint de céder sa place à Thilo Kehrer peu après l'heure de jeu suite à l'expulsion d'Achraf Hakimi. Neymar n'a pas été épargné par la critique après la rencontre et pour un ancien de l'OM, il aurait mieux fait de débuter la rencontre sur le banc. Sur RMC, Eric Di Meco a indiqué qu'il aurait aimé voir l'international brésilien ne pas commencer la rencontre au vu de sa condition physique.

"Je pense qu'il y a un autre problème physique. Pour moi dimanche soir, il n'était pas apte à jouer. Il a un problème aux adducteurs quand il rentre du Brésil, il ne joue pas le match du week-end, ni en Ligue des champions. En plus, on nous dit qu'il n'a pas été d'une hygiène de vie cohérente quand il a croisé Ronaldinho. Je l'ai trouvé tellement en difficultés dimanche soir sur des accélérations que pour moi. Ce n'est pas rationnel, il ne peut pas jouer au football", a expliqué l'ancien défenseur de l'OM.

"Pourquoi ce n'est pas possible de mettre Neymar sur le banc ?"

"Il ne peut pas jouer au football. Il a un problème physique et quand c’est le cas tu ne mets pas le mec sur le terrain. Je pense que ça lui ferait du bien (d'être mis sur le banc, ndlr). Le débat, c'est de le mettre sur le banc. C’est compliqué de le mettre sur le banc. Mais je pense qu’il faut qu’il se soigne, le laisser un peu à la maison, le mettre un peu au frais. Faire en sorte qu’il se remette au football. Il faut qu’il redevienne un joueur de foot", a ajouté Eric Di Meco.

L'ancien défenseur de l'OM ne comprend pas qu'un joueur comme Neymar n'accepte pas d'être remplaçant : "En ce moment, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Un problème aux adducteurs, ça ne part pas du jour au lendemain. Et ça ne te permet pas, notamment sur les premiers mètres quand il faut être explosif, d'être performant. Normalement, un mec comme ça devrait pouvoir aller sur le banc. Mais dans le football aujourd’hui, j’ai l’impression que ce n’est plus possible".

"Qu’on m’explique pourquoi ce n’est pas possible quand tu es Neymar et que tu n’es pas bon et pas concerné de le mettre sur le banc. D’après moi, il n’était pas apte à jouer. Je l’ai trouvé tellement en difficulté sur les accélérations dimanche soir (face à Marseille), que pour moi ce n’est pas rationnel", a conclu le défenseur de l'OM. Neymar aura l'occasion de faire taire ses détracteurs dès vendredi avec la réception de Lille au Parc des Princes.