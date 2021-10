PSG : Neymar compare Verratti à Xavi et Iniesta

Neymar a été impressionné par Marco Verratti et Kylian Mbappé depuis son arrivée au PSG en provenance de Barcelone, à l'été 2017.

En plus de quatre ans au PSG, Neymar a eu la chance d'évoluer avec plusieurs joueurs de grand talent. Interrogé lors d'un événement organisé par Red Bull, le Brésilien s'est confié concernant les joueurs qui l'ont le plus impressionné dans la capitale.

"Je dirais Kylian Mbappé et Marco Verratti. Kylian est vraiment rapide, jeune, un excellent joueur. Quant à Marco, je savais qu'il était bon, mais je ne me pensais pas que c'était un génie à ce point. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'un des meilleurs milieux de terrain avec lequel j'ai joués, au même titre que Xavi et Andrés Iniesta", a-t-il confié avant d'assurer être heureux d'avoir vu Lionel Messi faire le même chemin que lui.

"Je suis très heureux et très satisfait que Lionel Messi soit au PSG. Pas seulement parce que c'est une idole sur le plan footballistique, un top joueur, un génie, mais parce que c'est mon ami. Quand vous avez vos amis à vos côtés, votre vie est plus légère et tranquille. Nous espérons écrire l'histoire ensemble comme lorsque nous portions le maillot du FC Barcelone."

L'Auriverde est également revenu sur ses déclarations auprès de DAZN concernant sa possible retraite internationale après le Mondial au Qatar : "Les gens n'ont pas complétement bien compris ce que j'ai affirmé. Je voulais dire que je regardais le Mondial comme s'il pouvait être le dernier. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve le futur."

L'article continue ci-dessous

Enfin, le n°10 parisien a également évoqué la possibilité de remporter un jour la Ligue des champions avec Paris, où il a prolongé jusqu'en 2025 au printemps dernier.

"Ce serait incroyable. Je suis venu au PSG avec l'objectif de soulever le trophée de la Ligue des champions. C'est ce que j'essaie de faire depuis 2017. Aujourd'hui, notre équipe a des nouveautés, des joueurs de beaucoup de qualité ont été recrutés et nous sommes encore en train de nous adapter les uns aux autres.

"Dès que nous serons habitués les uns aux autres, nous serons très forts collectivement et, individuellement, je ne pense pas avoir besoin de dire quoi que ce soit. Ce serait incroyable, merveilleux de faire avec le PSG ce que nous avons fait à Barcelone."