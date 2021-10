PSG-Brésil : Neymar fait une mise au point sur son avenir

Le numéro 10 du PSG qui a laissé entendre que la Coupe du monde au Qatar serait sa dernière a mis les choses au clair concernant sa déclaration.

Du haut de ses 29 ans, Neymar fait beaucoup parler de lui concernant son avenir. En perte de vitesse ces dernières saisons, l'international brésilien domine moins et paraît surtout moins en jambes que lors de ses années folles au FC Barcelone. Pour autant, Neymar reste très performant, notamment en sélection nationale avec le Brésil où il est très souvent décisif et est en passe de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection auriverde.

Néanmoins, Neymar s'interroge concernant son avenir au plus haut niveau. Récemment, l'international brésilien a jeté un froid sur son avenir en sélection nationale. En effet, l'attaquant du Paris Saint-Germain a délivré une interview à DAZN dans le cadre d'un documentaire sur lui, lors de laquelle il a avoué que la Coupe du monde au Qatar en 2022 serait très probablement sa dernière avec la sélection auriverde.

"Je pense que c'est ma dernière Coupe du monde. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit pour m'occuper encore du football. Alors je ferai tout pour bien figurer, tout pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j'espère que je pourrai le faire", a déclaré Neymar à DAZN, dans une interview publiée le 10 octobre dernier. Une déclaration assez énigmatique sur laquelle le Brésilien est revenu dans un entretien avec son sponsor, Red Bull.

"Je ne sais pas comment sera demain et ce qui peut arriver"

"J'ai dit quelque chose, mais les gens ont compris une chose différente. J'ai dit que, oui, ce serait ma dernière Coupe du Monde et que j'y ferais face de la meilleure façon possible. Je ferai de mon mieux pour être là à 100%, car c'est comme si j'avais un match le lendemain, c'est comme ça que je m'y prends. S'il y a un match demain, ce match pour moi, c'est comme si c'était le dernier de ma vie", a expliqué l'international brésilien.

"Donc, pour cette Coupe du Monde qui approche, j'y pense comme si c'était la dernière pour moi, parce que je ne sais pas comment sera demain et ce qui peut arriver. Quand j'ai dit ça, c'était un peu controversé, les gens disaient que je voulais arrêter de jouer au football et que je quitterais l'équipe nationale. Les gens ont compris une chose complètement différente. Je voulais dire que je le vois comme si c'était le dernier. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas comment sera demain et ce qui peut arriver", a conclu Neymar.

L'attaquant du Paris Saint-Germain rassure ses fans concernant son futur. Non, la Coupe du monde 2022 au Qatar ne sera pas à coup sûr la dernière de Neymar, mais le Brésilien est conscient que cela pourrait l'être si jamais il n'est plus assez en forme ou à un assez haut niveau en 2026 lors de la Coupe du monde qui aura lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.