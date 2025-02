PSG : Un ancien capitaine met en garde avant les huitièmes de Ligue des Champions

Après sa belle victoire contre Brest en C1, le PSG attire l’attention. Un ex capitaine du club s’est exprimé sur leurs chances d’aller plus loin.

Le Paris Saint-Germain a envoyé un message fort en s’imposant 3-0 contre Brest lors du barrage aller de la Ligue des Champions. Cette victoire à l’extérieur a suscité de nombreuses réactions, notamment celle d’un ancien capitaine du PSG, qui a analysé les progrès du club et les défis à venir.

Un PSG métamorphosé mais sous pression

Éric Rabesandratana, ancien défenseur et capitaine du PSG, a pris la parole dans l’émission L’Équipe de choc pour partager son ressenti. Selon lui, le changement majeur chez les Parisiens réside dans leur concentration et leur gestion des émotions : “Le PSG est sur une bonne dynamique. Ce qui a changé, c’est la concentration, notamment chez Ousmane Dembélé. Avant, ils étaient fébriles après avoir encaissé un but. Aujourd’hui, ça ne les perturbe plus, ils continuent d’attaquer.”

AFP

Dembélé, le symbole de cette nouvelle ère

Rabesandratana a également salué la transformation d’Ousmane Dembélé, véritable dynamiteur contre Brest avec un doublé à la clé : “Dembélé a changé. Il s’est apaisé, il contrôle mieux ses gestes. Avant, c’était trop d’actions individuelles. Maintenant, il s’intègre parfaitement au collectif.”

L'article continue ci-dessous

Il note également une efficacité accrue dans le jeu parisien : “Avant, tu avais plein d’occasions, mais peu de réalisme. Aujourd’hui, il y a de la maîtrise, comme on l’a vu avec le penalty de Vitinha.”

Liverpool ou Barça, le vrai test pour Paris

Malgré cette montée en puissance, certains restent prudents sur les ambitions européennes du PSG. Frédéric Piquionne, ancien international français, estime que le club parisien devra encore prouver sa valeur : “En huitièmes, ils vont tomber sur le Barça ou Liverpool. Ce sera le vrai test. Ces deux équipes sont un cran au-dessus.”

Pour Piquionne, tout dépendra de la capacité du PSG à maintenir son intensité et à rester solide mentalement face à ces géants européens. Si les Parisiens confirment cette dynamique, ils pourraient bien dépasser les attentes et marquer une nouvelle étape dans leur quête de la Ligue des Champions.

La réponse viendra bientôt sur le terrain.