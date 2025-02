Dembélé et le PSG dominent Brest sans trembler (3-0)

Brest vs Paris Saint-Germain

Le PSG s’impose 3-0 à Brest en barrage de Ligue des Champions, avec un Dembélé décisif, auteur d’un doublé qui scelle presque la qualification.

Il n’y a pas eu de surprise, ni même de suspense, mardi soir au Roudourou. Face à un Brest valeureux mais rapidement dépassé, le Paris Saint-Germain s’est imposé sans trembler (3-0) lors de ce barrage aller de Ligue des Champions. Une victoire nette, presque attendue, construite autour d’un Ousmane Dembélé qui, une fois de plus, a fait parler sa classe et son efficacité. L’international français a inscrit un doublé, portant à 15 son nombre de buts en 2025, et a, de fait, éteint les derniers espoirs brestois.