PSG, la stat infernale d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé vient de battre un record impressionnant avec le PSG, mardi.

Le Paris Saint-Germain affronte le Stade Brestois, ce mardi, à l’occasion des barrages aller de la Ligue des Champions. Et le club parisien se dirige vers une victoire tranquille grâce encore à Ousmane Dembélé. Buteur face aux Bretons, l’international français vient de franchir un cap symbolique avec le PSG.

Les chiffres hallucinants d’Ousmane Dembélé avec le PSG

Il ne se lasse plus de marquer depuis le début de l’an 2025. Ousmane Dembélé est dans une forme tonitruante avec le PSG cette saison. Initialement réputé pour sa maladresse face au but, l’ancien rennais a définitivement corrigé ses lacunes offensives. Et le Stade Brestois a eu le malheur de faire le constat ce mardi face à son public. Après avoir concédé l’ouverture du score de Vitinha sur penalty, les hommes d’Eric Roy ont subi la loi d’Ousmane Dembélé. Après un rush solitaire sur le côté droit, le champion du monde 2022 se passe de Massadio Haidara avant de surprendre Marco Bizot dans un angle fermé.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund marque ainsi dans un huitième match consécutif et devient le quatrième joueur du PSG à réaliser cet exploit après Carlos Bianchi, Neymar (à deux reprises) et Kylian Mbappé. Mais ce n’est pas tout puisque l’ex-ailier du Barça va planter un nouveau doublé quelques minutes plus tard. Une réalisation qui permet notamment à Ousmane Dembélé de devenir le premier joueur français de l’histoire à marquer 15 buts lors des deux premiers mois de compétition d’une année civile dans les cinq grands championnats. Il efface des tablettes Stéphane Guivarc’h (1998 avec Auxerre) et Antoine Griezmann (2018 avec l’Atlético Madrid) qui détenaient ce record avec 13 buts chacun.