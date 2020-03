PSG, Tuchel : "Un match niveau Ligue des champions"

Thomas Tuchel s'est exprimé après la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais (1-5), en demi-finale de la Coupe de France.

Pour le coach allemand du , Thomas Tuchel, le match contre l'Olympique Lyonnais en demi-finale de était d'un niveau similaire à celui de la Ligue des Champions. Le technicien s'est exprimé en conférence de presse, disséquant la rencontre.

"C’était difficile au début, car c’est un match au niveau de la Ligue des Champions. C’était un moment compliqué pour jouer ici vu qu’ils restaient sur deux victoires et étaient en confiance. Au regard de ça, c’était une performance solide, sérieuse et concentrée. On a eu des difficultés, mais globalement on a été très sérieux. On a beaucoup combattu dans les duels. Peut-être a-t-on manqué de vitesse dans le jeu. Mais la victoire est méritée et le résultat est incroyable", a-t-il estimé.



"Mettre cinq buts à … Même s’il y a eu ce moment clé avec le pénalty et le carton rouge. Ça nous a déjà donné beaucoup de confiance. Mais j’ai eu le sentiment qu’on était toujours convaincus de pouvoir décider du sort du match à tout moment. Avec Kylian, Edi, Pablo, Ney…Il y a eu des moments durs, on a souffert mais ce n’est pas un problème. On n’a pas perdu patience et on s’en est bien sorti", a ensuite confié le coach parisien, devant les médias, au terme du match.