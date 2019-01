PSG - Tuchel : "On travaille dur pour recruter un milieu défensif"

Le coach du PSG s'est exprimé sur le mercato du club en conférence de presse. Il a bon espoir de voir des joueurs arriver.

Thomas Tuchel, le coach du PSG, a été sondé sur le sujet du mercato en conférence de presse avant la rencontre face à Guingamp, samedi (17h00).

Visiblement confiant envers le PSG, il s'est montré optimiste.

"C'est court, on travaille sur ce sujet chaque jour, chaque nuit. J'ai confiance en le club et tous les responsables. J'ai bon espoir qu'on recrute les joueurs dont on a besoin."

Au sujet de Julian Weigl, le coach du club francilien n'a pas voulu être trop bavard sur le thème. "Je ne peux pas parler des joueurs qui jouent dans un autre club. Je n'aime pas qu'un autre coach parle de mes joueurs. Julian (Weigl) était mon joueur, et maintenant il est un joueur du Borussia Dortmund. On doit accepter ça. On a besoin, et comme vous le savez on travaille dur pour recruter un milieu défensif. Ce n'est pas possible de commenter les noms", a indiqué le coach du PSG.