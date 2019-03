PSG, Tuchel : "On a besoin de joueurs fiables, capables de jouer 3 matches par semaine"

Présent en conférence de presse avant le match entre Toulouse et le PSG, dimanche soir, Thomas Tuchel a répondu aux questions des médias.

Sa prolongation

“Je suis désolé vous devrez encore patienter pour la prolongation. Ce n’est pas encore officiel.“

L'état du groupe

“Draxler, Di Maria, Meunier, Cavani, Dani Alves et Neymar sont out pour . Nous sommes 14 joueurs pour demain plus 2 gardiens. Ce n'est pas une situation agréable. On a besoin de joueurs fiables, capables de jouer 3 matches par semaine. Pas grave si le groupe est restreint. Et ce n’est pas une question de qualité, mais de fiabilité.“

Thiago Silva

“Thiago Silva est très fiable, nous avons de bonnes relations, c’est important pour moi d’avoir un leader et un capitaine comme lui. On est convaincus qu’on doit finir la saison de la meilleure des façons.“

Verratti buteur avec l'

“C‘est incroyable pour Marco. Normalement c’était impossible que Marco marque. Il a encore marqué hier à l’entraînement c’est bien. Il a été beaucoup chambré dans le vestiaire. On doit attendre de savoir s’il est capable de continuer ou si cela sera le dernier but de sa carrière !“

Le match contre Toulouse

“C’est compliqué de retrouver le style et le rythme après une trêve internationale. J’espère gagner demain contre Toulouse. On n’a pas eu beaucoup d’entraînements tous ensemble depuis le retour de la trêve internationale mais je suis heureux, on s’est bien entraînés hier, il y avait de la qualité.“

Les jeunes

“Colin (Dagba), Moussa (Diaby) et Christopher (Nkunku) font du bon travail j’ai confiance en eux. Après, ils doivent montrer chaque jour leur valeur, ils le font bien. Nkunku était avec nous pendant la trêve et il a été exceptionnel. L’équipe pousse les jeunes et leur donne l’occasion de grandir. Ils montrent chaque jour qu’ils sont bons. Ce n’est pas facile d’être jeune dans un club comme le PSG.”

Sa on rapport avec Henrique

“Le coach veut toujours pousser ses idées. Mais on cherche à trouver une solution. J’ai confiance en l’équipe, mon staff, c’est comme ça. Pas nécessaire d’avoir toujours le même avis entre le club et moi.”

Propos relayés par Canal Supporters