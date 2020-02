PSG, Tuchel : "Je ne peux pas assurer à 100% que Neymar va jouer contre Dortmund"

L'entraîneur parisien n'a pas voulu garantir la présence du Brésilien pour le huitième de finale aller de Ligue des champions.

Neymar va-t-il manquer un nouveau huitième de finale de ? Sur un nuage depuis quelques semaines, le Brésilien a manqué les matches face à , , et ne jouera probablement pas contre Amiens. En conférence de presse, Thomas Tuchel a laissé planer le doute sur la présence de Neymar, absent depuis trois matches, face au en Ligue des champions la semaine prochaine et a manifesté sa satisfaction après le succès contre Dijon.

"On doit décider pour chaque match. Je ne peux pas dire maintenant qu'il va jouer à 100% mais le risque va diminuer chaque jour. On ne va pas prendre de risques contre Amiens, c’est clair. Neymar? Je ne sais pas, on doit discuter. Vendredi, on va décider. On doit décider tard. Si je peux décider seul, il joue toujours. Mais ce n’est pas possible, on doit être attentifs, on ne peut pas risquer la santé d’un joueur. On a une responsabilité. On va décider avec tout le monde pour samedi, le club, les médecins et lui. C’est une décision médicale, le risque est trop grand", a expliqué le technicien allemand.

"Sarabia est dans une grande forme"

L'article continue ci-dessous

"Je suis heureux car la victoire est méritée. L'équipe a été très concentrée, attentive dans les détails. On a contrôlé le match, on a marqué 6 buts. C'est une performance énorme. Pablo Sarabia ? Il fait encore une grande performance. Je suis très content car il gagne en confiance, en qualité, depuis de longues semaines. Il sait vraiment comment nous aider. Il est décisif, il est dans une bonne forme", a ajouté l'entraîneur du PSG.

Plus d'équipes

"Thiago Silva et Juan Bernat ? C'est possible qu'ils jouent à Amiens. On va gérer aussi Marquinhos là-bas. Si cela reste comme ça, ils pourront jouer mais pas 90 minutes. Cavani ? C'est un peu dommage car il a mis un beau but. Ce n'est pas grave car il peut mettre son 200e but samedi, ou mardi. Mais je peux sentir qu'il est là. Il a gagné en confiance depuis son but exceptionnel contre Lyon. C'est bien pour lui, il va être important pour nous. J'en suis sûr. Face à Amiens, on ne va pas prendre de risques contre Amiens, c'est clair. Mais on va avoir une équipe forte", a conclu l'Allemand.

Thomas Tuchel a encensé Mitchel Bakker : "Il a bien joué. Layvin (Kurzawa) a fait quatre matchs consécutifs. Il y avait trop de risques d’une blessure. Il était clair que Juan Bernat ne pouvait pas jouer 90 minutes. Sachant qu’on a commencé avec Thiago Silva, il était clair qu’on ne pouvait pas commencer avec deux joueurs qui ne pouvaient pas finir le match. C’est pour ça qu’on a fait confiance à Mitch’. C’était sa première comme titulaire. Il a été très, très bien. Je dois dire qu’il a été très fiable, très concentré. C’était une bonne performance".