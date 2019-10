PSG, Tuchel : "C'est difficile à imaginer mais Neymar est un bon mec"

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué sa relation avec la star brésilienne et la manière dont il a géré son faux départ du club de la capitale.

Réintégré par Thomas Tuchel dans l'équipe première dès la clôture du mercato estival, Neymar fait le dos rond et prouve sur le terrain en réalisant des grandes performances qu'il sait rester professionnel malgré le fait qu'il souhaitait retourner au durant l'été. Dans une interview accordée à beIN Sports, Thomas Tuchel a parlé de sa relation avec Neymar. Une relation qui n'a pas changé malgré la volonté de partir de l'international brésilien cet été.

"Ce mec a un bon fond. C'est peut-être difficile à imaginer lorsqu'on le voit juste de l'extérieur mais c'est vraiment un bon mec. Ce n'est pas difficile d'être proche de lui et de le convaincre de faire ce qu'il faut. Quand tout a été fini, je lui ai dit tu penses que le plus dur est derrière toi mais maintenant, tu as affaire à moi et je ne vais pas te lâcher! Le plus dur est devant toi !", a indiqué le technicien du .

"C'est mon boulot de le pousser à être performant"

Thomas Tuchel est revenu sur la tentative de départ de Neymar : "Ce n'était pas ma décision ni vraiment la sienne non plus. Entre nous, pas grand-chose n'a changé. Je savais son envie de quitter le club et il savait que j'étais contre, que pour moi ce n'était ni le bon moment ni la bonne décision à prendre. Il savait clairement qu'en tant que coach, je ne voulais pas qu'il parte. Mais on savait aussi tous les deux que ce n'était pas ma décision ni vraiment la sienne non plus au final. Il y avait besoin qu'un club mette le prix et que nous disions oui. On a accepté tous les deux le fait que cela ne se décidait pas à notre niveau. Cela ne devait pas affecter notre relation car on savait qu'il y avait la possibilité qu'on continue de travailler ensemble et que cela aurait été stupide de tout gâcher".

Pendant le début de la saison Neymar s'entraînait avec les autres joueurs mais ne pouvait pas jouer. Une situation simple à gérer pour l'Allemand : "Le club a eu une position très clair. Il était établi qu'il ne jouerait pas tant qu'il n'a pas dit qu'il restait. J'ai donc pu me concentrer sur le groupe. Je n'avais pas à me demander s'il allait jouer ou non car la décision était claire et qu'elle venait de tout en haut. Cette clarté m'a beaucoup aidé".

Désormais Neymar doit regagner l'amour du public du Parc des Princes. Thomas Tuchel comprend la position des supporters : "La situation n'est pas simple. Les supporters expriment leurs opinions et je les comprends tout à fait. Ils ont le droit de s'exprimer, ils sont très fiers de leur club. Ce n'est pas agréable d'entendre un de vos joueurs répéter semaine après semaine qu'il veut partir. Je lui ai dit qu'il fallait affronter cette réalité. Maintenant, on en est là et c'est mon boulot de le pousser à être performant".