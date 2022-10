PSG - Troyes : diffusion TV, live streaming, compos probable et avant-match

Où voir le match PSG - Troyes, l’heure du coup d’envoi, les news sur l’équipe : Goal vous explique tout.

Après sa victoire dans le Classique face à l’Olympique de Marseille (1-0) en Ligue 1 et son carton contre le Maccabi Haïfa (7-2) en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit Troyes ce samedi (17h) au Parc des Princes, dans le cadre de la 13e journée de championnat. En fonction des résultats de Lens face à Toulouse ce vendredi (21h) et de Lorient contre Nice dimanche (17h05), le club de la capitale (1er, 32 points) pourrait prendre huit longueurs d’avance sur ses deux poursuivants, qui comptent 27 points.

Troyes motivé après le nul contre Lorient ?

Pour cela, il faudra battre une équipe troyenne qui n’a plus senti la douce odeur de la victoire depuis le 18 septembre. C’était à Clermont (3-1), lors de la 8e journée. Derrière, l’actuel 11e de Ligue 1 a enchaîné avec une défaite à Nice (2-3) et trois matchs nuls avant de retrouver le leader parisien ce samedi. Mais le dernier partage des points en date face à Lorient (2-2), équipe frisson du début de saison, a sans doute dû remotiver les troupes de Bruno Irles.

Le Parc des Princes, forteresse imprenable

Une victoire des Troyens au Parc des Princes serait évidemment un exploit, car le PSG n’y a pas encore perdu cette saison, et Troyes n’y a jamais gagné en Ligue 1 (8 défaites et 2 matchs nuls, ndlr). Les hommes de Christophe Galtier y ont lâché des points une seule fois, face à Monaco (1-1) en début d’exercice. Vous l’aurez compris : bon courage à l’ESTAC, dont le dernier succès et le dernier clean sheet contre les Parisiens remonte au 4 novembre… 2001.

Horaire et lieu du match PSG - Troyes :

● Ville : Paris

● Stade : Parc des Princes

● Heure : 17:00 UTC+2 (heure française) / 15:00 GMT / 16:00 UTC+1 (BST) / 11:00 EST / 08:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir PSG - Troyes ?

PSG - Troyes

13e journée de Ligue 1

Samedi 29 octobre 2022

17h sur Prime Vidéo

Streaming : Prime Vidéo

Prise d’antenne : 16h40 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match :

Il vous sera aussi possible de voir la rencontre en streaming, en vous connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle du PSG et de l’ESTAC :

PSG : VVNVV

Troyes : VNDNN

Les blessés et les absents :

Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra uniquement se passer des services de Danilo, blessé aux ischios-jambiers face à l’OM (1-0), tandis que Sergio Ramos revient de suspension. En face, Bruno Irles se retrouve privé de Florian Tardieu. Lucien Agoumé et Adil Rami sont quant à eux incertains.

Les équipes probables :

XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernai - Ruiz, Verratti, Sanches - Messi, Mbappé, Neymar.

XI probable de Troyes : Lis - T. Baldé, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Conte - Lopes, Kouamé, Chavalerin, Odobert - M. Baldé.

Les statistiques à connaître avant PSG - Troyes :

● Paris est l’équipe contre laquelle Troyes a encaissé le plus de buts en Ligue 1 (47 en 20 rencontres). L’Estac reste sur 15 rencontres consécutives sans clean sheet contre le PSG, gardant sa cage inviolée pour la dernière fois le 4 novembre 2001, lors de son dernier succès face aux Parisiens (1-0).

● Paris n’a perdu aucune de ses 10 réceptions de Troyes en Ligue 1 (8 succès, 2 nuls), il n’y a que Strasbourg (31) et Bastia (29) qu’il a affrontés plus souvent à domicile sans connaître la défaite.

● Paris compte 32 points après 12 matches de Ligue 1 2022/23, 3e meilleur total de l’histoire derrière lui-même en 2018/19 (36 – champion à la fin) et Lille en 1949/50 (33 en comptant 3 points pour une victoire – 2e au final).

● Paris n’a perdu aucun de ses 27 derniers matches à domicile en Ligue 1 (23 victoires, 4 nuls dont un contre Troyes), seul Liverpool (29) est actuellement sur une meilleure série dans les 5 grands championnats européens.

● Troyes a remporté 4 matches à l’extérieur en Ligue 1 en 2022 (3 nuls, 9 défaites), égalant d’ores et déjà son record sur une année civile dans l’élite (établi en 2000 et 2001).

● Paris est l’une des 2 équipes à n’avoir encaissé aucun but lors des 15 premières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison (avec Lens), tandis que Troyes est, avec Angers, celle qui en a encaissé le plus dans cet intervalle (7).

● Paris est la seule équipe à ne pas avoir encaissé le moindre but à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison, le dernier remontant au 8 mai dernier face à... Troyes (penalty de Florian Tardieu).

● Troyes est l’équipe qui a connu le plus de capitaines différents au coup d’envoi de ses matches en Ligue 1 cette saison (4 – Adil Rami, Florian Tardieu, Gauthier Gallon et Erik Palmer-Brown).

● Contre Ajaccio, Kylian Mbappé a atteint les 200 implications dans un but à l’occasion de son 194e match en Ligue 1 (145 buts, 55 assists), soit un ratio de 1.03. Seuls 3 joueurs font mieux que l’attaquant de Paris dans les 5 grands championnats européens depuis qu’Opta les analyse tous (2006/07) : Lionel Messi (1.3), Erling Haaland (1.24) et Cristiano Ronaldo (1.14).

● Lionel Messi a effectué 12 tirs à la suite d’un une-deux en Ligue 1 cette saison, c’est au moins le double de tout autre joueur. L’attaquant de Paris a été buteur à 4 reprises à la suite d’un une-deux, alors qu’aucun autre joueur n’a marqué plus d’une fois de la sorte dans l’élite en 2022/23.