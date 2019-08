PSG-Toulouse : Tuchel laisse planer le doute sur la présence de Neymar

L'entraîneur parisien a laissé planer le doute sur la présence de Neymar dans le groupe avant la réception de Toulouse dimanche soir (21h).

Le groupe

Julian Draxler, Thilo Kehrer et Ander Herrera manquent, et tous les autres sont disponibles

Neymar dans le groupe ?

Ca dépend. Je peux dire que Ney est plus fit. Il a gagné beaucoup de capacités, il a fait une bonne semaine avec beaucoup de volume et d'intensité. Il a fait tous les entraînements avec un bon état d'esprit, mais la situation entre lui et le club est toujours la même. La position du club est la même. Si la situation n'est pas claire, il ne peut pas jouer. Si la situation est claire demain, il pourra jouer. Il a fait assez d'entraînement, il est prêt à jouer. Aujourd'hui, la situation n'est pas claire. Peut-être qu'elle le sera demain.

Neymar voudrait jouer

Il peut jouer si la situation entre lui et le club est claire demain. Il est prêt.

Va-t-il rester ?

Je ne sais pas. Il faut en parler avec Leonardo et avec le club.

La pression des supporters à propos de Neymar, est-ce perturbant ?

Oui et non. Oui, parce que ça n'aide pas. Et non, parce que tout le monde sait qu'un joueur comme Ney attire les regards. Tout le monde est habitué à ce genre de situation. C'était la même chose quand il était blessé. C'est normal avec des grands joueurs. Tout le monde est adapté, mais ce n'est pas la meilleure situation pour un club et une équipe.





Paris fait-il toujours peur en ?

On a beaucoup de qualité, toujours, mais la situation est un peu différente. On a peut-être donné l'impression aux autres équipes qu'il y avait des possibilités depuis la fin de la saison dernière. Tout le monde pense que c'est possible, mais c'est normal dans un championnat comme la que tout le monde cherche des solutions contre le champion. On doit retrouver notre spirit.

L'équilibre du groupe

Nous avons des joueurs avec beaucoup de qualités. J'ai confiance en mes joueurs. C'est le défi de pousser les joueurs et de trouver une équipe équilibrée sur le terrain. Je pense qu'on peut s'améliorer sur ce point.

Benjamin Quarez, à Saint-Germain-en-Laye.