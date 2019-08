PSG-Toulouse (4-0) : Idrissa Gueye, une première pleine de promesses

Le milieu de terrain sénégalais, arrivé en provenance d'Everton, a réussi ses premiers pas sous les couleurs du PSG dimanche contre Toulouse (4-0).

Le PSG tient peut-être enfin son numéro 6. Après avoir longtemps cherché la perle rare, le club de la capitale a misé sur Idrissa Gueye, qui a fait ses premiers pas sous les couleurs parisiennes, au Parc des Princes, dimanche contre Toulouse (4-0) . Une première sortie réussie pour le milieu de terrain sénégalais, aligné aux côtés de Marco Verratti et qui s'est montré particulièrement précieux à la récupération.

"Ça ne pouvait pas mieux commencer" , disait-il après la rencontre. Un avis partagé par son entraîneur Thomas Tuchel, embêté par l'hécatombe de joueurs blessés , mais satisfait de la partie réalisée par son nouveau milieu récupérateur : "Il court beaucoup, il ne s'arrête jamais. Il est toujours là pour fermer les espaces et pour aider. Si tu es un joueur et qu'Idrissa est proche, tu te sens bien parce que le gars est là. C'est exactement ce qu'on veut et il a été très bon. On a eu beaucoup de récupération dans les derniers mètres du terrain et c'est aussi grâce à lui. C'est une performance d'équipe mais il a été très bon."

Un vrai ratisseur de ballons

Idrissa Gueye a rapidement pris ses marques avec Verratti. Il n'a pas ménagé ses efforts, terminant la rencontre avec 8 ballons récupérés, soit le meilleur total de son équipe. "Le coach m'avait dit de rester plus derrière quand Marco était amené à attaquer. On l'a bien respecté et ça a marché" , expliquait l'intéressé.

L'hiver dernier, déjà , Idrissa Gueye était pressenti pour rejoindre le , mais son transfert en provenance d' n'avait pas pu se faire.

Aujourd'hui, il est bien là et confirme qu'il prend "beaucoup de plaisir aux côtés de grands joueurs". Une acclimatation réussie pour ce renfort tant attendu, amené à compenser certaines lacunes observées dans l'entrejeu ces deux dernières années.

Sa première sortie pleine de promesses doit maintenant en appeler d'autres. Mais son efficacité, tout en discrétion devant la défense, a déjà séduit les observateurs.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.