PSG-Toulouse (4-0), une belle surprise nommée Choupo-Moting

Pour son premier match de la saison, Eric Maxim Choupo-Moting a signé un retour fracassant en marquant un doublé ce dimanche contre Toulouse (4-0).

Il n'était pas prévu au départ. Mais c'est de lui qu'est venue la lumière. Eric Maxim Choupo-Moting, un temps annoncé dans le viseur de Lecce, a profité de la blessure d'Edinson Cavani, touché à l'adducteur droit, pour entrer en jeu (14e) et réaliser un retour fracassant.

Pour son premier match de la saison avec le , l'attaquant international camerounais s'est montré en vue à la pointe de l'attaque. Il n'a pas ménagé ses efforts aux côtés de Kylian Mbappé, blessé à la 70e, et a été logiquement récompensé d'un premier but, en tout début de deuxième période.

Son deuxième but au Parc des Princes après celui contre (2-2) le 7 avril dernier. Un but d'anthologie d'un enchaînement roulette, frappe du gauche, qui a mis dans le vent toute une défense et qui a surpris Baptiste Reynet, battu à la régulière avec l'aide du poteau (1-0, 50e).

Dans un grand soir

Les supporters, toujours attachés à leur mascotte, ont scandé son nom. Tous en coeur. Et Choupo-Moting ne s'est pas arrêté là. Dans un très bon soir, il s'est offert un doublé en envoyant une lourde frappe sous la barre sur un bon centre en retrait de Juan Bernat, monté aux avant-postes (3-0, 75e).

Alors que sa situation restait à éclaircir, Choupo-Moting signe ainsi un match référence. Une entrée plus que convaincante qui aurait pu se solder par un triplé si Reynet n'avait pas sorti un bel arrêt en fin de match (82e). Le meilleur de "Choupo", altruiste mais surtout efficace.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.